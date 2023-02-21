مردم یاری جهادی نیروی زمینی سپاه درمناطق برف گیر چهارمحال واصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، از نخستین ساعات ایجاد مشکلات ناشی از بارش برف در مناطقی از استان‌های چهارمحال و بختیاری و اصفهان، بخشی از توانمندی و امکانات مهندسی نیروی زمینی سپاه برای امداد به مردم بسیج شده است.

این ظرفیت و توانمندی در قالب نیروهای فنی و امدادی از گروه مهندسی رزمی ۴۰ صاحب الزمان (عج)، لشکر ۸ نجف و ۱۹ فجر و همچنین، گروه جهادی شهید صیاد شیرازی در دو بخش نیروی انسانی و همچنین ادوات و تجهیزات فنی و مهندسی در عملیات امدادی مشارکت دارند.

سرهنگ پاسدار کوروش بیگی فرمانده گروه مهندسی رزمی ۴۰ صاحب الزمان (عج) با اشاره به بازدید از منطقه برف گیر کوهرنگ به خبرنگار مهر گفت: گفت: علاوه بر اعزام ۱۰ دستگاه ماشین آلات سنگین مهندسی و راهداری، این نیرو به مناطقی از شهرستان کوهرنگ و گردنه کلوسه در بخش موگویی چهارمحال و بختیاری و فریدونشهر اصفهان، بخشی از عملیات رساندن مواد غذایی مورد نیاز در روستاهای گرفتار آمده در برف نیز با محوریت گروه مهندسی رزمی ۴۰ صاحب الزمان (عج) نیروی زمینی سپاه در حال اجرا است.

وی افزود: واحدهای انسانی و فنی و مهندسی نیروی زمینی سپاه در کنار سایر ارگان‌ها و نهادها و گروه‌های جهادی موفق شدند تا چندین کیلومتر از راه‌های اصلی و فرعی مسدود شده در اثر بارش سنگین برف را بازگشایی نموده و در همین حال به دلیل محدود شدن دسترسی مردم مناطق صعب‌العبور روستایی، بیش از ۵۰۰ بسته معیشتی اهدایی نیروی زمینی سپاه را نیز در اختیار ساکنان این مناطق قرار دهند؛ هر بسته اهدایی شامل برنج، روغن، مرغ، ماکارونی و حبوبات به همراه نان بسته بندی است که در اختیار مردم گرفتار آمده در محاصره برف قرار گرفت.

فرمانده گروه ۴۰ همچنین افزود: مشارکت در برقراری دوباره برق مناطقی که برق آنها در اثر برف سنگین قطع شده بود، همکاری و هم افزایی با ستاد بحران در استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری، گشایش بخشی از راههای مسدود شده شهری و روستایی، رفع بخشی از نیازهای فوری غذایی و زیستی مردم گرفتار در برف و عملیات امدادی در مناطقی که ارتفاع برف به بیش از دو متر هم می‌رسید از جمله فعالیت‌های واحدهایی از نیروی زمینی سپاه است که همچنان ادامه دارد.

توانمندی و ظرفیت اعزامی مهندسی تا عبور از شرایط بحران و بازگشت به وضعیت عادی در کنار مردم و در خدمت آنان خواهد بود.