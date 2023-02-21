موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد دانشگاه تربیت دبیر رجایی

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش نهایی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در خصوص تحقیق و تفحص از عملکرد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با ۱۲۷ رأی موافق، ۵۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه علنی با انجام تحقیق و تفحص در اجرای ماده ۲۱۲ آئین نامه داخلی مجلس موافقت کرده و مقرر شد گزارش نهایی برای رسیدگی به قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های مربوطه ارسال شود.

محورهای اساسی تحقیق و تفحص

بررسی عملکرد هیأت اجرایی جذب دانشگاه در خصوص جذب اعضای هیأت علمی و تبدیل وضعیت از کارشناس به عضو هیأت علمی در ۵ سال اخیر

برنامه‌های کلان و عملکرد دانشگاه تربیت شهید رجایی که به چه میزان در جهت تربیت دبیر فنی موردنیاز آموزش و پرورش و ارتقا توانمندی منابع انسانی آموزش وپرورش در شاخه فنی و حرفه ای و کار و دانش است

بررسی عملکرد هیأت ممیزه دانشگاه در زمینه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی در ۵ سال اخیر

بررسی نحوه کسب و هزینه کرد درآمدهای اختصاصی