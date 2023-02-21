۳ تن مواد مخدر در استان سمنان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر معینیان پیش از ظهر سه شنبه در آئین افتتاح یاری‌گران زندگی در روستا با حضور سردار مؤمنی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری به میزبانی سالن ورزشی روستای خیرآباد سمنان ضمن بیان اینکه طی یکسال گذشته بیش از سه هزار و ۳۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در استان کشف شده است، ابراز داشت: استان سمنان چهارراه مواصلاتی شرق-غرب و شمال-جنوب به شمار می‌رود اما این باعث نمی‌شود تا محلی امن برای عبور محموله‌های مواد مخدر باشد لذا پلیس مبارزه با مواد مخدر این محورها را به طور جد تحت نظر قرار داده است.

وی ضمن بیان اینکه اکثر کشفیات از خودروهای عبوری بوده است، افزود: پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان با اشراف اطلاعاتی خود هرگز اجازه عبور این محموله‌ها را نمی‌دهد و به طور جد با سوداگران مرگ برخورد می‌کند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان با بیان اینکه طرح پاک سازی محلات آلوده استان دیگر برنامه مهمی در راستای مبارزه با مواد مخدر و ایمن نگه داشتن مردم انجام می‌شود، ابراز داشت: طی این طرح‌ها معتادان متجاهر دستگیر و به کمپ‌های ترک اعتیاد تحت پوشش بهزیستی فرستاده می‌شوند که راه اندازی مرکز نگهداری معتادان متجاهر و ساماندهی ۶۲۸ نفر در این مرکز از دیگر اقداماتی که در استان صورت گرفت.

معینیان بابیان اینکه اقدامات مؤثر پیرامون مبارزه با مواد مخدر، پیشگیری و صیانت توسط شورای هماهنگی‌مبارزه با مواد مخدر به ریاست استاندار محترم انجام شده است، تصریح کرد: تخصیص زمین مرکز ماده ۱۶ و اقدامات در خصوص عملیات اجرایی احداث مرکز ترک اعتیاد در دستور کار است.



وی ضمن بیان اینکه ۱۲۶ مرکز دولتی و خصوص معتادان بهبود یافته در استان فعال و ۲۵ هزار نفر از بیماران در حال درمان هستند، افزود: ۲۲ تشکل فعال در حوزه پیشگیری، درمان و صیانت از مواد مخدر در استان فعال است و در این راستا تلاش می‌کنند.

به گزارش مهر، استان سمنان رتبه اول تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی حوزه مبارزه با مواد مخدر کشور را به خود اختصاص داده و ۱۳۶ جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با بیش از ۷۰۰ مصوبه برگزار شده است.