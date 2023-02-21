به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی‌نیا از آغاز فرآیند مصاحبه با پذیرفته‌شدگان مرحله کتبی آزمون استخدامی صدور مجوز تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضائی خبر داد و گفت: فرآیند مصاحبه با پذیرفته‌شدگان مرحله کتبی آزمون جذب دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، از ابتدای اسفند ماه سال جاری با متقاضیان استان تهران به‌عنوان نخستین گروه از پذیرفته‌شدگان آغاز شده است.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی افزود: طی پیامکی که به پذیرفته‌شدگان ارسال می‌شود، زمان حضور متقاضیان جهت انجام مصاحبه، اعلام می‌شود تا بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و زمان‌بندی‌های مشخص شده، در محل مصاحبه حضور پیدا کنند.

وی افزود: نخستین آزمون استخدامی صدور مجوز تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، با هماهنگی سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، ۲۴ آذر ماه سال جاری برگزار شد که از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان، ۶۰ درصد مرد و ۴۰ درصد زن بودند.

پذیرفته‌شدگان مرحله کتبی، موظف بودند از ۱۳ بهمن ماه حداکثر ظرف مدت ۷ روز به همراه شناسه ثنا به تارنمای Azmoon.adliran.ir مراجعه و نسبت به بارگذاری مدارک درخواستی و پیگیری مراحل بعدی پذیرش اقدام کنند که پذیرفته‌شدگان نهایی، پس از طی مراحل مذکور و بر اساس زمانبندی صورت‌گرفته از طرف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، جهت انجام مصاحبه دعوت می‌شوند.

دفاتر خدمات الکترونیک قضائی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، از مردم برای مردم» در قالب حدود ۱۲۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضائی، همواره مشغولِ خدمت‌رسانی به عموم مردم است.