بازسازی ۱۵۰۰ واحد مسکونی آسیب دیده «خوی» توسط بنیاد مسکن اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سبحانی پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع مسئولین استان اردبیل با بیان اینکه ستاد معین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل بلافاصله بعد از زلزله در شهرستان «خوی» مستقر شده‌اند، اظهار کرد: ۱ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی آسیب‌دیده «خوی» توسط بنیاد مسکن اردبیل بازسازی و تعمیر می‌شود.

وی افزود: تیم‌های تخصصی ستاد معین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اردبیل علی رغم فصل سرما عملیات بازسازی خود را آغاز کرده‌اند و هم اکنون مشغول خدمت رسانی به هموطنان زلزله زده شهرستان خوی هستند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل با اشاره به احداث ۷۵۰ واحد مسکونی نیز در این شهرستان افزود: هم اکنون ۵۳ نفر از نیروی انسانی، فنی و اداری و ۲۰ دستگاه ماشین آلات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای خدمت به عزیزان زلزله زده شهرستان خوی در آنجا مستقر شده‌اند.

سبحانی ادامه داد: ستاد معین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل در بازسازی و احداث مناطق زلزله زده شهرستان بم، شهرستان سرپل ذهاب، شهرستان معمولان استان لرستان و شهرستان‌های اهر و ورزقان استان آذربایجان شرقی نیز حضور تأثیرگذاری داشتند.

وی با اشاره به اینکه ستاد معین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل در بازسازی و احداث مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی به عنوان ستاد برتر انتخاب شد، افزود: امیدواریم در بازسازی مناطق زلزله زده خوی نیز کارنامه قابل قبولی را به مردم ارائه دهیم و در حداقل بازه زمانی، هموطنان زلزله زده خوی را صاحب سرپناه کنیم.