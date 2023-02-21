به گزارش خبرگزاری مهر، پیر حسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر در یک برنامه تلویزیونی، در تشریح اقدامات این جمعیت در هنگام وقوع برف سنگین در چهارمحال بختیاری گفت: چند روز بعد از زلزله خوی، اولین برف سنگین در منطقه کوهرنگ به وقوع پیوست و راه‌های مواصلاتی برخی از روستاها را مسدود کرد.

وی در ادامه بیان کرد: البته در سال‌های قبل هم این اتفاقات می‌افتاد، اما نه به این سنگینی و وسعت. امسال بارش برف، خیلی شدید و سنگین بود. این بارش سنگین، بخش‌هایی از لرستان، یاسوج، شهرکرد و کوهرنگ را متأثر کرد تا جایی که در برخی از مناطق که مرتفع‌تر بودند، ارتفاع برف به ۵ متر هم رسید که بی‌سابقه بود.

کولیوند در ادامه توضیح داد: این مناطق نیازمند امدادرسانی و کمک بودند و مسیرها بسته شده بود. تمام دستگاه‌های امدادی برای کمک رسانی به مردم کوهرنگ کمک کردند. در حال حاضر در کشور ما یک هم افزایی جدی بین همه دستگاه‌ها به وجود آمده که باید خداوند را شاکر باشیم به دلیل این همدلی‌ها و همفکری‌ها و هم افزایی‌هایی که در هنگام بروز حوادث به وجود می‌آید.

رئیس جمعیت هلال احمر در ادامه ضمن تاکید بر همکاری تمام دستگاه‌ها در هنگام بروز حوادث گفت: اولین اقدام در این مناطق، انتقال اقلام زیستی و امدادی مورد نیاز از طریق بالگرد انجام شد.

کولیوند در ادامه افزود: در حال حاضر شرایط در این استان قابل قبول است و خدمت‌رسانی به مردم ادامه دارد. ما هیچ وقت مردم‌مان را تنها نمی‌گذاریم، زیرا مردم هیچگاه ما را تنها نگذاشتند. اساس کار ما مردمی است و به همین دلیل تا پایدار شدن شرایط کنار مردم خواهیم ماند.

اقدامات هلال احمر در زلزله خوی

کولیوند در ادامه افزود: در زلزله خوی به محض اینکه از حادثه مطلع شدیم، سریعاً تیم‌های ارزیاب و امدادی به مناطق زلزله زده ارسال و ظرف ۵ ساعت عملیات جست و جو و نجات تمام شد. وسعت زلزله خیلی زیاد بود و ۷۲ روستا و ۳ شهر را تحت تأثیر قرار داد. ما در ساعت ۵ صبح روز اول زلزله هیچ کسی را نداشتیم که زیر آوار مانده باشد.

رئیس جمعیت هلال احمر توضیح داد: چون پس‌لرزه در خوی به وقوع می‌پیوست، مردم در منازل سکونت نمی‌کردند، به همین دلیل برای اسکان آنها در چادر، ۱۱۰ اردوگاه اسکان اضطراری برپا شد و ۱۳۰ هزار نفر جمعاً اسکان داده شدند.

کولیوند در ادامه افزود: بیش از ۵۰۰ تن اقلام غذایی با همکاری نیروی هوایی ارتش برای توزیع میان زلزله زدگان خوی ارسال شد. در روستاها به دلیل اینکه فضای بیشتری داشتند، بین آنها چادر توزیع کردیم تا در نزدیک منازل خود اسکان داشته باشند و در شهرها اسکان را به‌صورت اردوگاه ایجاد کردیم. برای گرمایش نیز از بخاری‌های برقی استفاده کردیم. جمعاً در خوی ۱۸۵۰ خانه باید دوباره ساخته شود.

رئیس جمعیت هلال احمر توضیح داد: کمک بسیار مناسبی به مردم برای توزیع اقلام زیستی، بسته‌های غذایی گرم، پتو و وسایل گرمایشی انجام شد. یک مسابقه فوتبال هم بین هنرمندان با همکاری جمعیت هلال احمر برگزار شد تا برای زلزله‌زدگان خوی کمک جمع آوری شود.

وی ادامه داد: هلال احمر گروه‌هایی دارد به نام گروه‌های سحر «تیم های حمایت روانی» که برای افزایش تاب آوری اجتماعی مردم بعد از وقوع زلزله اقدام می‌کنند، تا مردم تمام خاطرات تلخ زلزله را از یاد ببرند. این اقدامات نه تنها در خوی بلکه در ترکیه و سوریه هم در حال انجام است.

اقدامات جمعیت هلال احمر در ترکیه و سوریه

کولیوند در ادامه درباره اقدامات جمعیت هلال احمر در ترکیه و سوریه گفت: همان زمان که درگیر خدمت‌رسانی و مباحث اسکان اضطراری در خوی بودیم، اعلام شد که ترکیه قصد دارد در اسکان مردم خوی کمک کند، ولی ایران قبول نکرده است؛ در صورتی که هیچ مکاتبه‌ای با هلال احمر نشده بود. رئیس جمعیت هلال احمر ترکیه هم که رابطه صمیمانه‌ای با ما داشت اعلام کرد که اصلاً وضعیت اینگونه نبوده و این یک اقدام سیاسی بود. در واقع هیچ پیغام، نامه و تلفنی به ما نشده بود که ما آن را رد کرده باشیم.

رئیس جمعیت هلال احمر افزود: زلزله ترکیه و سوریه بسیار سخت است و مردم ترکیه و سوریه را نگران کرده است. تعداد جانباختگان این حادثه بسیار زیاد است، ما با نگاه بشردوستانه و برادرانه و همسایگی اولین کشوری بودیم که هم تیم‌های امداد و نجات و هم کمک‌هایمان را به سمت ترکیه و سوریه اعزام کردیم. ما به این اقدام خود افتخار می‌کنیم زیرا در هر جای دنیا که مردم به کمک ما نیاز داشته باشند، دریغ نمی‌کنیم.