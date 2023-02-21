به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز (سه شنبه دوم اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: مشکل اصلی کشور عدم اجرای قانون است و موید این مساله آن است که مجلس سال گذشته تصویب کرد اگر دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند باید زیرساخت‌های اعطای کالا برگ الکترونیکی را فراهم کند و نباید کالاهای اساسی بالاتر از قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم داده شود.

وی گفت: آقای رئیسی! شما که مرد قانون بوده و هستید چرا قانون را رعایت نمی‌کنید؟ اجازه ندهید تیغ مجلس بیش از این تند شود و لذا لازم است خود شما به قانون عمل کنید و اصلاح امور را انجام دهید.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از دولت انتظار می‌رود خودش دست به کار شود و افراد ناکارآمد را برکنار کند. یکی از مشکلات اصلی آن است که تصمیمات درست و به موقع اتخاذ نمی‌شود و رئیس جمهور می‌خواهد تاوان معاونان و وزرای ناتوان را دهد که انتظار ما آن است افراد ناتوان در هر مقام و مسئولیتی توسط رئیس جمهور عزل شوند و افراد توانمند به کار گرفته شوند.