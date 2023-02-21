شستن قالی را به هر شرکتی نسپارید

حسین بشری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در روزهای پایانی سال برخی شهروندان فرش‌های خود را برای شستن به قالیشویی ها می‌سپارند که این موضوع باعث شده برخی سودجویان فرصت طلب با توزیع انواع آگهی‌های تبلیغاتی در کمین شهروندان باشند.

وی افزود: این تبلیغات به صورت پخش کردن برگه‌هایی است که تنها یک شماره در آن ذکر شده و هیچ اشاره‌ای به آدرس کارگاه قالیشویی نمی‌کنند. اعلام قیمت‌های پایین از سوی این مجرمان، ترفندی برای فریب مردم است.

بشری ادامه داد: برای گرفتار نشدن در دام این مجرمان، از شرکتهای قالیشویی معتبر و شناخته شده استفاده کنید و برای اطمینان بیشتر از صحت فعالیت این شرکتها، از اتحادیه قالیشویان نیز استعلام کنید، شرکتهایی که از طریق اتحادیه مجوز فعالیت می‌گیرند موظف به مراقبت و حفظ امانت شما هستند.

وی تصریح کرد: شهروندان هنگام تحویل فرش‌ها به نمایندگان قالیشویی ها، کارت شناسایی آنها را به دقت بررسی کنند. همچنین مشخصات ظاهری آنها را نیز همراه با شماره پلاک خودرو یادداشت کنند تا در صورت بروز مشکلات احتمالی، پلیس بتواند مجرمان را شناسایی کند.

بشری در پایان اظهار کرد: برخی هموطنان پس از شستن فرش‌های خود، آن را برای خشک شدن روی دیوار یا پشت بام قرار می‌دهند که ممکن است مورد سرقت قرار گیرند. به همین دلیل توصیه می‌شود فرش را در مکانی قرار دهید که به کوچه و خیابان مشرف نباشد و حتماً آن را مهار کنید.