شهرستان دنا ۳۰۰کیلومتر جاده برفگیر روستایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین پور ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: همه راه‌های روستایی این شهرستان، به جز راه شبلیز به زیلایی باز هستند.

وی بیان داشت: برای بازگشایی راه‌های روستایی با توجه به بارش‌های هفته گذشته، همه پای کار هستند و تا چند روز آینده بازگشایی کامل انجام می‌شود.

حسین پور اظهار داشت: جاده لردگان برای مردم روستاهای گرفتار در این مسیر در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بارش سنگین برف در مناطق روستایی شهرستان دنا به گونه‌ای بود که در برخی مناطق ازجمله محور شبلیز به زیلایی ارتفاع برف تا شش متر نیز رسید.

حسین پور یادآور شد: راه ارتباطی ۳۰ روستا هم اکنون مسدود است.