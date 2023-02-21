  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۴:۳۳

معاون راهداری کهگیلویه وبویراحمد:

شهرستان دنا ۳۰۰کیلومتر جاده برفگیر روستایی دارد

شهرستان دنا ۳۰۰کیلومتر جاده برفگیر روستایی دارد

یاسوج- معاون راهداری کهگیلویه وبویراحمد گفت: ۳۰۰ کیلومتر از مجموع ۴۵۰ راه روستایی در شهرستان دنا برف گیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین پور ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: همه راه‌های روستایی این شهرستان، به جز راه شبلیز به زیلایی باز هستند.

وی بیان داشت: برای بازگشایی راه‌های روستایی با توجه به بارش‌های هفته گذشته، همه پای کار هستند و تا چند روز آینده بازگشایی کامل انجام می‌شود.

حسین پور اظهار داشت: جاده لردگان برای مردم روستاهای گرفتار در این مسیر در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بارش سنگین برف در مناطق روستایی شهرستان دنا به گونه‌ای بود که در برخی مناطق ازجمله محور شبلیز به زیلایی ارتفاع برف تا شش متر نیز رسید.

حسین پور یادآور شد: راه ارتباطی ۳۰ روستا هم اکنون مسدود است.

کد مطلب 5714633

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها