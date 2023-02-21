به گزارش خبرنگار مهر، یاسر سوادکوهی ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از گمرک مرزی دوغارون در تایباد، بررسی زیرساخت‌های لازم در حوزه مبارزه با قاچاق کالا در مرزهای کشور را از برنامه‌های این ستاد دانست و اظهار کرد: در تمام مبادی ورودی و خروجی کشور، تیم‌های نظارتی با جدیت، ورود و خروج انواع کالا را رصد می‌کنند.

مدیرکل امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری به جایگاه مرز دوغارون در روابط اقتصادی بین دو کشور ایران و افغانستان هم اشاره کرد و گفت: دوغارون یکی از مهمترین کانون‌های اقتصادی شرق کشور به شمار می‌رود که نقش بسزایی در اقتصاد ایران و افغانستان دارد.

وی با تاکید بر اینکه قاچاق سوخت باید در سطح مرزهای کشور به حداقل ممکن برسد، بیان کرد: با پایش و رصد دستگاه‌های متولی در مرز دوغارون، خوشبختانه طی چند سال گذشته قاچاق سوخت به سمت کشور افغانستان به حداقل رسیده است، ولی در این حوزه هنوز هم باید ادارات متولی اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

سوادکوهی با اشاره به اینکه ورود ارز قانونی به کشور هیچ گونه مشکلی ندارد، گفت: به منظور مبارزه با ورود ارز غیرقانونی به کشور، هم اقدامات خوبی انجام گرفته است.