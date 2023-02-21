محکومیت سنگین مس رفسنجان در کمیته تعیین وضعیت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در پی شکایت مسیح زاهدی از باشگاه مس رفسنجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۹ میلیارد و ۹۸۱ میلیون و ۹۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۱۷ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۴۲۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

* با توجه به شکایت امیرحسین صالحی از باشگاه دریا کاسپین بابل، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۹۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پرونده شکایت باشگاه شمس آذرقزوین از عرفان پورافراز، کمیته وضعیت دعوای خواهان را مستندا به بند ۱۱ ماده ۱۱ آیین نامه دادرسی کمیته وضعیت مردود اعلام کرد.

آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.