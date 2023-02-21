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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۵:۵۲

فرماندار سمیرم در گفتگو با مهر:

راه دسترسی به دکل‌های مخابراتی سمیرم همچنان مسدود است

راه دسترسی به دکل‌های مخابراتی سمیرم همچنان مسدود است

اصفهان- فرماندار سمیرم گفت: برق و مخابرات چهار شهر در این شهرستان بدلیل بارش برف همچنان قطع است و در حال بازگشایی راه‌های دسترسی برای رفع مشکل دکل‌های مخابراتی هستیم.

مراد الیاس پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت شهرستان سمیرم در پی بارش سنگین برف هفته گذشته، اظهار داشت: هم اینک تمامی راه‌های شهری و روستایی شهرستان باز است.

وی با بیان اینکه برای وصل شدن تلفن برخی شهرهای شهرستان مشکلاتی داریم، ادامه داد: بدلیل بارش برف بالای ۲ متر در ارتفاعات دسترسی به دکل‌های مخابراتی با دشواری‌هایی همراه است و باید برای دسترسی به دکل‌ها ابتدا مسیرهای مربوط به مناطق مرتفع را بازگشایی و سپس مشکل را برطرف کنند.

فرماندار سمیرم خاطرنشان کرد: اکنون چهار شهر شهرستان قطعی برق و مخابرات دارند که تلاش می‌کنیم با بازگشایی راه‌ها و دسترسی به دکل‌ها، مشکل بر طرف شود.‌

الیاس پور با بیان اینکه برآورد ریالی از میزان خسارت حوادث جوی اخیر در شهرستان نداریم، گفت: حدود ۲۰۰ واحد مسکونی در شهرها و تعدادی از روستاها در بخش پادنا و بخش مرکزی خسارت دیدند که کارشناسان ادارات بنیاد مسکن و راه و شهرسازی در حال بررسی و برآورد میزان خسارت‌ها هستند.

کد مطلب 5714700

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