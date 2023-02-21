مراد الیاس پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت شهرستان سمیرم در پی بارش سنگین برف هفته گذشته، اظهار داشت: هم اینک تمامی راه‌های شهری و روستایی شهرستان باز است.

وی با بیان اینکه برای وصل شدن تلفن برخی شهرهای شهرستان مشکلاتی داریم، ادامه داد: بدلیل بارش برف بالای ۲ متر در ارتفاعات دسترسی به دکل‌های مخابراتی با دشواری‌هایی همراه است و باید برای دسترسی به دکل‌ها ابتدا مسیرهای مربوط به مناطق مرتفع را بازگشایی و سپس مشکل را برطرف کنند.

فرماندار سمیرم خاطرنشان کرد: اکنون چهار شهر شهرستان قطعی برق و مخابرات دارند که تلاش می‌کنیم با بازگشایی راه‌ها و دسترسی به دکل‌ها، مشکل بر طرف شود.‌

الیاس پور با بیان اینکه برآورد ریالی از میزان خسارت حوادث جوی اخیر در شهرستان نداریم، گفت: حدود ۲۰۰ واحد مسکونی در شهرها و تعدادی از روستاها در بخش پادنا و بخش مرکزی خسارت دیدند که کارشناسان ادارات بنیاد مسکن و راه و شهرسازی در حال بررسی و برآورد میزان خسارت‌ها هستند.