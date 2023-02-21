چطور از بروز عارضه های ستون فقرات جلوگیری کنیم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، امروزه روش‌های متعددی وجود دارد که شما با رعایت کردن آن می‌توانید ستون فقرات محکمی داشته باشید در این مقاله قصد داریم شما را با این روش‌ها آشنا کنیم تا در آینده دچار عارضه‌های ستون فقرات نشوید پس تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

ستون فقرات امروز یکی از مهمترین اعضای بدن ما محسوب می‌شود و سالم نگه داشتن آن یکی از ضروریات سبک زندگی ماست و باید به آن دقت ویژه‌ای داشته باشیم. یکی از عامل‌های بسیار مهم در سالم نگه داشتن ستون فقرات تغذیه مناسب است. تغذیه یکی از مهمترین و اساسی‌ترین عامل‌های هر بیماری محسوب می‌شود و باید به آن توجه ویژه‌ای کنید. سوالی که وجود دارد این است که چه تغذیه‌ای می‌تواند در سال نگه داشتن ستون فقرات ما مؤثر باشد. قطعاً یکی از تغذیه‌های بسیار مناسب برای ما برای سالم نگه داشتن ستون فقرات لبنیات است. لبنیات به دلیل داشتن کلسیم یکی از مهمترین و اساسی‌ترین تغذیه هاست. برخی والدین ممکن است به تغذیه فرزندان خود کم توجه باشند و به جای آن که فرزندان خود را به سمت و سوی تغذیه‌های سالم هدایت کنند آنها را به تغذیه‌های نامناسب عادت می‌دهند. این عادت غذایی نادرست می‌تواند در طولانی مدت باعث بیماری‌های همچون چاقی پوکی استخوان شود. بنابراین ضروری است والدین از دوران طفولیت، کودک خود را به غذاهای سالم تشویق کنند مثلاً به جای خرید چیپس و پفک برای کودک خود از آجیل استفاده کنیم یا به جای خرید آبمیوه‌های با ارزش غذایی پایین شیرهای پاکتی بخریم. پس تغذیه یکی از مهمترین عوامل در عارضه‌های ستون فقرات محسوب می‌شود.

ورزش برای کسانی که می‌خواهند از عارضه‌های ستون فقرات جلوگیری کنند؛

ورزش یکی از عوامل بسیار مهم دیگر در جلوگیری از انواع بیماری‌ها محسوب می‌شود. ورزش کردن باعث می‌شود تا شما در پیری دچار انواع بیماری‌ها نشوید حتی عدم ورزش کردن در جوانان باعث شده که آنها دچار اضافه وزن‌های شدید شوند و این اضافه وزن باعث بروز انواع چربی، خون قند خون بالا، دیسک کمر، تنگی کانال نخاع و انواع بیماری‌های قلبی عروقی می‌شود. پس پس حتماً به این نکته باید توجه کنید که ورزش کردن یکی از عوامل اساسی و مهم در سالم نگه داشتن ستون فقرات شماست. اما چه ورزش‌هایی می‌تواند به ستون فقرات ما کمک کند. یکی از بهترین ورزش‌ها برای سالم نگه داشتن ستون فقرات شنا است. شنا باعث می‌شود تا همیشه اندامی استاندارد داشته باشید و از همه مهمتر در سالم نگه داشتن ستون فقرات بسیار مؤثر است. شنا برای کسانی که دچار تنگی کانال نخاع هستند بسیار مفید است و می‌تواند درد آنها را کم کند و حتی یکی از روش‌های درمان تنگی کانال نخاع محسوب می‌شود. یکی دیگر از ورزش‌هایی که در سالم نگه داشتن ستون فقرات مؤثر است پیاده روی است. سعی کنید در روز پیاده روی کنید تا ستون فقراتی سالم داشته باشید. پیاده روی برای افراد مسن که ستون فقرات حساسی دارند نیز بسیار مفید است و باید به این نکته توجه کنیم که امروزه ورزش کردن از اساسی‌ترین و مهمترین روش‌هایی است که شما می‌توانید با آن ستون فقرات خود را سالم نگه دارید. از دیگر ورزش‌هایی که برای ستون فقرات شما می‌تواند مفید باشد نرمش‌های مداوم است.

دیسک کمر

دیسک کمر یکی از عارضه‌های بسیار شایع در بین افراد جوان و پیر است. دیسک کمر را به یک تسبیح تشبیه می‌کنند که در واقع مهره‌های کمر همانند یک تصویر در کنار هم قرار گرفته اما عاملی که باعث می‌شود این مهره‌ها در کنار هم قرار بگیرند و بهتر است بگوییم از هم متلاشی نشوند نگه داشتن توسط دیسک است. کمر ما از پنج مهره استخوانی تشکیل شده است که در بین مهره‌ها ساختمان‌های غضروفی وجود دارد که به آن دیسک می‌گویند. دیسک کمر یکی از مهمترین اعضای ستون فقرات محسوب می‌شود و بهتر است با رعایت نکته‌های بسیار کوچک در زندگی خود از بروز این نوع عارضه جلوگیری کنیم تا در آینده مجبور نباشیم هزینه گزافی را برای درمان دیسک کمر و یا هر عارضه دیگر بپردازیم. دکتر سنجری یکی از بهترین جراحان دیسک کمر است که برای درمان دیسک کمر دکتر سنجری می‌توانید به سایت ایشان مراجعه نمائید.

دیسک گردن

امروز دیسک گردن یکی از شایع‌ترین دیسک‌های دیگری است که حتی در بین جوانان نیز دیده می‌شود. علت بروز این نوع دیسک می‌توانیم به عادت‌های غلط در کودکی اشاره کنیم مثلاً پشت میز نشستن سر را به پایین خم کردن‌های طولانی بی توجهی به دردهایی که در نوجوانی به سراغمان می‌آید.

جلوگیری از بروز دیسک گردن

امروزه روش‌های متعددی وجود دارد که می‌توانید با آن دیسک گردن را کنترل و از بروز آن در میانسالی و پیری جلوگیری کنید. باید بدانید که اصول نشستن بسیار مهم است و اگر مدام پشت میز می‌نشینید سعی کنید که از صندلی‌های طبی برای منظور استفاده کنید. صندلی‌های طبی باعث می‌شود که فشار کمتری به گردن خود وارد کنید و آن را در استاندارد ترین حالت ممکن قرار دهید. سعی کنید زیاد سر خود را به سمت پایین خم نکنید که این کار باعث می‌شود در طولانی مدت ستون فقرات گردنی شما کج و حالت استاندارد خود را از دست بدهد. اگر در ناحیه گردن خود دردی را احساس کردید سریع به یک پزشک مراجعه کنید تا در صورت لزوم شما را به یک فیزیوتراپ معرفی کند.

تراپی باعث می‌شود که اگر موهای شما فاصله دارند و یا دیسک خفیف ای دارید آن را سریعاً درمان کنید این عارضه بسیار مهم است چرا که هر چقدر است موعد آن یعنی درمان آن بگذرد ممکن است دیسک شما تبدیل به دیسک خطرناک شود و دچار شوید جراحی کنید اما بهتر است قبل از جراحی کردن با رعایت چند نکته ساده و هزینه بسیار کم از بروز چنین مشکلی جلوگیری کنید چرا که این موضوع اصلاً شوخی بردار نیست دیسک گردن یکی از خطرناک‌ترین انواع دیسک می‌باشد.

دکتر رضا سنجری جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات فارغ تحصیل از دانشگاه تهران رتبه تک رقمی کنکور و جراح بیش از ۴۰۰۰ دیسک گردن و دیسک کمر و بیش از ۴۰۰۰ عمل تنگی کانال نخاع انجام داده و یکی از بهترین جراحان دیسک کمر در ایران است که می‌توانید برای مراجعه به این پزشک با شماره کلینیک در تماس باشید.

آدرس کلینیک:

جردن (نلسون ماندلا)، بالاتر از اسفندیار، خیابان تندیس، پلاک ۲

شماره تماس جهت نوبت دهی آنلاین: ۰۹۳۶-۲۷۳-۹۶۷۶

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