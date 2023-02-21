عرضه ۷۵۰ تن برنج توقیفی وارداتی در بازار مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن داوری ظهر سه شنبه در حاشیه گشت ویژه نهادهای نظارتی از بازار مشهد اظهار کرد: با توجه به برخی نارسایی‌ها امروز بازدید ویژه‌ای به همراه دستگاه‌های نظارتی و اجرایی از بخش‌های مختلف بازار در حوزه‌های مختلف دارویی، صنعتی و … خواهیم داشت.

فرماندار مشهد بیان کرد: انبار برنجی که از خارج کشور وارد می‌شد، به دلیل عدم تأمین ارز از طرف سازمان غذا و دارو توقیف شده که با هماهنگی‌های صورت گرفته بعد از آزمایشات علوم پزشکی مبنی بر سلامت کالا در بازار عرضه خواهد شد.

به گفته وی، ۷۵۰ تن برنج توقیفی وارداتی در بازار عرضه خواهد شد.

داوری گفت: گشت ویژه خود از بازار مشهد به سراغ یک مرکز پخش دارو رفت که در این واحد با تخلفات صنفی روبرو شد.

فرماندار مشهد در همین رابطه گفت: در این مرکز پخش دارو، دو نقص جدی وارد بود، نبود مسئول فنی داروها و همچنین بخشی از اقلامی که در زمان خود با کمبود مواجه بوده عادلانه توزیع نشده است که این مساله مصداق ترک فعل است که با هماهنگی‌های صورت گرفته به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.