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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۶:۲۰

در بهمن ماه۱۴۰۱؛

تردد یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو در جاده‌های استان سمنان ثبت شد

تردد یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو در جاده‌های استان سمنان ثبت شد

سمنان- رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان گفت: طی بهمن ماه تردد بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار وسایل نقلیه در راه‌های ورودی استان ثبت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین فیروزجائیان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی اداره کل راهداری استان سمنان با بیان اینکه در ماه گذشته بیش از یک میلیون و ۴۲۰ هزار تردد از انواع وسایل نقلیه در جاده‌های استان به ثبت رسیده است، تاکید کرد: سامانه‌های تردد شمار منصوب در محورهای برون شهری استان این آمارها را احصا می‌کنند.

وی با بیان اینکه محور شریف‌آباد - ایوانکی و بالعکس با متوسط تردد بیش از ۲۰ هزار خودرو در روز به عنوان پرترددترین محور استان در بهمن ماه به ثبت رسیده است افزود: تردد در بهمن ماه سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش ۱۲ درصدی داشته است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان با بیان اینکه ۲۶ درصد از حجم تردد ماه گذشته را ناوگان سنگین تشکیل داده است، ابراز کرد: با توجه به افزایش تردد خودروها در ماه‌های پایانی سال، گشت‌های نظارت راهداری و ترابری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان فعالیت مضاعفی دارند و به صورت مستمر در کنار سایر نیروهای امدادی مشغول به خدمت رسانی در طول راه‌های استان هستند.

فیروزجائیان گفت: سامانه تلفنی ۱۴۱ به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی از آخرین وضعیت جاده‌های کشور است؛ همچنین سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۴۱ نیز آخرین وضعیت و اطلاعات جاده‌های کشور را در اختیار مردم گذاشته و پایگاه اینترنتی www.۱۴۱.ir نیز علاوه بر اطلاعات راه‌ها، وضعیت جاده‌ها را به صورت تصویری در اختیار مردم قرار می‌دهد.

وی افزود: ۵۷ دستگاه سامانه تردد شمار، ۲۷ دوربین نظارت تصویری، چهار سیستم توزین در حال حرکت و ۶۴ سامانه ثبت تخلف در محورهای استان سمنان فعال است.

کد مطلب 5714736

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