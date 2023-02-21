به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین فیروزجائیان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی اداره کل راهداری استان سمنان با بیان اینکه در ماه گذشته بیش از یک میلیون و ۴۲۰ هزار تردد از انواع وسایل نقلیه در جاده‌های استان به ثبت رسیده است، تاکید کرد: سامانه‌های تردد شمار منصوب در محورهای برون شهری استان این آمارها را احصا می‌کنند.

وی با بیان اینکه محور شریف‌آباد - ایوانکی و بالعکس با متوسط تردد بیش از ۲۰ هزار خودرو در روز به عنوان پرترددترین محور استان در بهمن ماه به ثبت رسیده است افزود: تردد در بهمن ماه سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش ۱۲ درصدی داشته است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان با بیان اینکه ۲۶ درصد از حجم تردد ماه گذشته را ناوگان سنگین تشکیل داده است، ابراز کرد: با توجه به افزایش تردد خودروها در ماه‌های پایانی سال، گشت‌های نظارت راهداری و ترابری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان فعالیت مضاعفی دارند و به صورت مستمر در کنار سایر نیروهای امدادی مشغول به خدمت رسانی در طول راه‌های استان هستند.

فیروزجائیان گفت: سامانه تلفنی ۱۴۱ به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی از آخرین وضعیت جاده‌های کشور است؛ همچنین سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۴۱ نیز آخرین وضعیت و اطلاعات جاده‌های کشور را در اختیار مردم گذاشته و پایگاه اینترنتی www.۱۴۱.ir نیز علاوه بر اطلاعات راه‌ها، وضعیت جاده‌ها را به صورت تصویری در اختیار مردم قرار می‌دهد.

وی افزود: ۵۷ دستگاه سامانه تردد شمار، ۲۷ دوربین نظارت تصویری، چهار سیستم توزین در حال حرکت و ۶۴ سامانه ثبت تخلف در محورهای استان سمنان فعال است.