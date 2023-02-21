به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید نیکزاد پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در حاشیه اجلاس مشترک رؤسای آموزش و پرورش و ائمه جمعه شهرستان‌های خوزستان اظهار کرد: بیش از ۱۶ سال است که ستاد همکاری‌های حوزه و آموزش و پرورش تشکیل و در این راستا دستورالعمل‌ها و تفاهم نامه‌های متعددی نوشته شده است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش و دبیر ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش اضافه کرد: در ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش حدود ۴۰ برنامه نوشته شده که بخشی از آن‌ها استانی هستند و به مناطق ارسال و ابلاغ شدند.

حجت الاسلام نیکزاد با بیان اینکه شأن امام جمعه در آموزش و پرورش تام دیده شده و به عنوان رئیس کمیته بوده و اعضا نیز مشخص است، گفت: نماینده، ولی فقیه در استان، ائمه جمعه در شهرستان‌ها و رؤسای مناطق و نایب رئیس، دبیر جلسات و معاونان پرورشی، رئیس سازمان تبلیغات و رئیس اوقاف و مسئول اتحادیه و رؤسای حوزه‌های علمیه خواهران و برادران در استان اعضای این کمیته‌ها هستند که می‌توانند خیلی مؤثر باشند.

وی افزود: در سند تحول بنیادین آمده است که باید از ظرفیت همه مجموعه برای آموزش و پرورش استفاده شود. آموزش و پرورش مجموعه عریض و طویلی است که وزارتخانه به تنهایی قادر به اداره آن نیست و این مسئله توسط ستاد ائمه جمعه احساس و درک شد و همه ما باید پیگیر این موضوع باشیم.

مشاور وزیر آموزش و پرورش و دبیر ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش گفت: از ظرفیت استانداری، شهرداری، فرمانداری و سایر دستگاه باید استفاده استفاده کنیم که این شأن و جایگاه را امام جمعه به‌عنوان پدر معنوی در استان و شهرستان قرار دارد می‌تواند آن را مطالبه کند.

حجت الاسلام نیکزاد با بیان اینکه فرزندان ما در آموزش و پرورش آماج حمله‌های متعدد دشمن هستند و آن‌ها را باید دریابیم، ادامه داد: بحث شبکه سازی جدی گرفته شود.

وی افزود: نماینده، ولی فقیه در خوزستان کارگروه‌هایی را در زمینه‌های مختلف فعال کردند و افراد متعددی را از دستگاه‌های مختلف استان مسئول این کارگروه‌ها قرار دادند که جای خرسندی دارد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش و دبیر ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش گفت: اگر شبکه سازی مثبت اتفاق بیفتد به کار و ارتعاش کار در سطح جامعه و مدارس قدرت می‌دهد.

وی تعداد ائمه جمعه در سطح خوزستان را ۳ هزار و ۶ عنوان کرد و افزود: این تعداد ظرفیت فوق العاده‌ای است و باید حوزه ستاد همکاری اهتمام داشته باشیم.

حجت الاسلام نیکزاد در خصوص طرح «امین» گفت: این طرح رشد قابل توجهی پیدا کرد اگرچه در دوران کرونا طرح رو به افول بود، اما امروز در سیستم ۲۴ هزار روحانی طرح امین در کشور داریم.

وی ادامه داد: پژوهشی حول طرح امین انجام و آسیب‌های طرح بررسی و دستورالعمل نوشته شد. نیروهای جهادی باید این طرح را تکریم و حمایت مالی کنند.

حجت الاسلام نیکزاد گفت: ۳ هزار مدرسه شبانه روزی در کشور وجود دارد که ظرفیت فوق العاده‌ای برای طرح‌های ستاد حوزه و آموزش و پرورش است.