ضبط «آسوده باش» بدون شهرام عبدلی آغاز شد/ چگونگی عارضه مغزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، تصویربرداری سریال «آسوده باش» به کارگردانی حسن حج‌گذار و تهیه‌کنندگی امیر رحیم‌زاده و مرتضی اسکافی از اوایل هفته گذشته در شهر مشهد آغاز شده است. بخش عمده تصویربرداری این سریال در مشهد و شهرهای اطراف آن و ۲۰ درصد آن در سه کشور ترکیه، ارمنستان و آلمان انجام خواهد شد.

فاطمه گودرزی، میرطاهر مظلومی، پرویز فلاحی‌پور، نفیسه روشن، آرام جعفری، شهرام عبدلی، امیر غفارمنش، حسن اسدی، شهنام شهابی، مجید شهریاری، رضا توکلی، اصغر سمسارزاده، پوراندخت مهیمن، سعیده عرب و تعدادی از هنرمندان تئاتر و سینمای خراسان رضوی و مشهد مقدس از جمله بازیگران این سریال هستند. قرار است چند بازیگر شناخته شده دیگر نیز در طول تصویربرداری به پروژه اضافه شوند.

به گفته امیر رحیم‌زاده تهیه‌کننده پروژه، ضمن آرزوی سلامتی برای شهرام عبدلی، برخلاف اخباری که طی چند روز گذشته پیرامون بستری شدن این بازیگر در بیمارستان منتشر شده، وی به هیچ‌وجه به هنگام بازی در صحنه تصویربرداری این سریال دچار عارضه مغزی نشده و در آن لحظه در هتل در حال استراحت بوده است.

در خلاصه داستان «آسوده باش» با مضمونی اجتماعی آمده است: عمارتی اصیل و ریشه‌دار، شانه به شانه، نذر زوار حرم می‌شود، ولی حالا این عمارت به دست وراثی افتاده که تصمیم دیگری گرفته‌اند... .

دیگر عوامل این پروژه عبارت هستند از: نویسندگان: اسماعیل بایگی، حسن حج‌گذار، مجری طرح و سرمایه‌گذار: امیر رحیم‌زاده، مدیر تولید: علیرضا طحان‌زاده، مدیر تصویربرداری: عارف نامور، مدیر صدابرداری: حامد شیوندی، طراح چهره‌پردازی: امیرحسین غفاری، طراح صحنه و لباس: علی مربی، عکاس: آرش شاه‌محمدی، مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد، دستیار اول کارگردان و مدیر برنامه‌ریزی: پیام حنفی، گروه کارگردانی: معین سعیدی، پریا حیدری، منشی صحنه: پریسا تاج، جانشین تولید: مرسده رحیم‌زاده، گروه فیلمبرداری: مجتبی نظری (دستیار اول)، مرتضی حسنی، رضا محمودی، مهدی عراقیه، مدیر طراحی و تبلیغات: سعید زرگران، سینه موبیل: رضا میرزایی، امور مالی: زینب روح‌بخش، گروه صدا: رسول هادی، پدرام شیوندی، گروه صحنه و لباس: امیرمسعود صداقتی، سامان خطایی، مصطفی اسدزاده، مائده وحیدیان، گروه گریم: آتنا صالحیان، سجاد خیابانی، محمدامین یوسفی، ثریا سروری، گروه تدوین: نیلوفر بشیگ، گروه تولید و تدارکات: نوا گنجی، رضا فولادی، سهراب صیفی‌کار، علی‌اصغر علوی، فرامرز کاکی، مرتضی اکبرنژاد، هادی حج‌گذار، علی پاکدل، تیزر پشت صحنه: مصطفی صابری‌راد، رضا صابری‌راد، ساخت فیلم پشت صحنه: علی سیدی، مدیر تدارکات: اصغر بازگشا، مدیر تشریفات: مهدی باوقار.