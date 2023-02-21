۱۳ تن خشکبار قاچاق در محور سمنان-دامغان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جلیل موقوفه ئی غروب سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان ضمن بیان اینکه حوالی ظهر امروز در پی اشراف اطلاعاتی پلیس امنیت اقتصادی یک تریلی حاوی محموله آجیل قاچاق کشف و ضبط شد، ابراز داشت: پلیس امنیت اقتصادی استان سمنان هنگام گشت زنی محور سمنان-دامغان به یک خودرو تریلی مشکوک و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی ضمن بیان اینکه بررسی‌ها حاکی از عدم مطابقت مدارک راننده بود، افزود: با استعلام از پلاک خودرو جعلی بودن تریلی محرز و طی بازرسی فنی از تریلی ۱۳ تن آجیل قاچاق از قسمت بار آن کشف شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان بابیان اینکه این محموله به صورت کاملاً حرفه‌ای در قسمت تانکر حمل فرآورده‌های نفتی جاسازی شده بود، ابراز داشت: با کشف محموله، خودرو به همراه راننده برای بررسی‌های بیشتر به پلیس امنیت اقتصادی استان انتقال یافت.

موقوفه ئی ضمن بیان اینکه خودرو به صورت قاچاق از مرزهای شرقی وارد کشور شده است، اضافه کرد: ارزش تقریبی خودرو و محموله آن را برابر نظر کارشناسان ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

وی افزود: جلوی فعالیت افراد سودجو و مخلان اقتصادی گرفته و با آنها برخورد جدی خواهد شد چرا که قاچاق همواره تهدید جدی برای اقتصاد، معیشت و اشتغال جامعه است لذا صیانت از تولید داخل در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد.