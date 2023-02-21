سرخوش کرم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وزش باد گرم و اعلام وضعیت نارنجی هواشناسی، اظهار کرد: وزش باد شدید و گرم موجب آتش سوزی برخی مناطق جنگلی گیلان شد که با حضور به موقع یگان‌های حفاظت، کمک‌های مردمی و پای کار آمدن ستاد مدیریت بحران استان، مهار شد.

وی با اشاره به وقوع حریق در جنگل‌های ماسال، رضوانشهر، تالش و سیاهکل، افزود: این آتش سوزی‌ها که عصر دیروز اتفاق افتاده بود سطحی بوده و آسیب چندانی به درختان وارد نشد.

سرپرست منابع طبیعی گیلان با بیان اینکه حریق جنگل‌های استان کمتر از ۲۴ ساعت مهار شد، گفت: این آتش سوزی با تلاش نیروهای یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان، قرقبانان مناطق، نیروهای مردمی، نیروهای آتش نشانی و بخشداری‌ها مهار و خاموش شد.

کرم زاده با تاکید بر اینکه از روشن کردن آتش در مناطق جنگلی و کوهستانی گیلان جدا خودداری شود، اضافه کرد: با توجه به وزش باد گرم و افزایش دما در استان، در صورت روشن کردن آتش، پیش از ترک محل، از خاموش بودن آن اطمینان حاصل شود.

وی با اشاره به نقش اثرگذاری مردم در حفظ مراتع و جنگل‌ها، افزود: مردم در صورت مشاهده حریق در جنگل‌های گیلان، سریعاً مورد را به شماره امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ و ۱۳۹ گزارش دهند تا در عملیات اطفا تسریع بخشیده شود.