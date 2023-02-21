به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که عصر سه‌شنبه در اردبیل برگزار شد، دبیر ستاد بزرگداشت کنگره سه هزار و ۴۰۰ شهید استان اردبیل اظهار کرد: با همراهی هنرمندان شاهد برگزاری رویدادهای مختلف فرهنگی، هنری با موضوع دفاع مقدس در استان بودیم که امروز از برگزیدگان چهار جشنواره فرهنگی، هنری با محوریت دفاع مقدس تجلیل می‌شود.

علیرضا حسن‌زاده تصریح کرد: استان اردبیل از هنرمندان مستعد بهره‌مند است و در عرصه‌های مختلف شاهد درخشش هنرمندان در رشته‌های مختلف هستیم که در آستانه برگزاری کنگره سه هزار و ۴۰۰ شهید استان اردبیل تلاش می‌کنیم از ظرفیت این هنرمندان بیشتر بهره ببریم.

وی گفت: بیست و چهارمین دوره کنگره شعر دفاع مقدس برگزار شد که فراخوان آن از مردادماه انتشار یافته بود که ما در مهرماه پایان این جشنواره را شاهد بودیم که با انتخاب هیئت داوران، ۲ نفر برگزیده استانی در جشنواره ملی نیز حضور داشت.

دبیر ستاد بزرگداشت کنگره سه هزار و ۴۰۰ شهید استان اردبیل به رقابت ۶۵ اثر در جشنواره ملی «فانوس» اشاره کرد و افزود: از این تعداد ۲۵ اثر برگزیده انتخاب شدند که ما ۲ اثر منتخب را در سطح ملی شاهد بودیم.

حسن‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در جشنواره ملی تئاتر «سنگر» نیز پنج گروه نمایشی حضور داشتند که ۲ گروه نمایشی به عنوان گروه‌های منتخب از بین نیروهای مسلح برگزیده شدند.

وی به برگزاری مسابقه عکس «شهدای گمنام» نیز اشاره کرد و ادامه داد: برای این رویداد نیز ۲۲۵ قطعه عکس از ۴۵ عکاس به شکل حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای ارسال شده بود که ۱۰ اثر توسط هیئت داوران تجلیل و ۳۰ عکس نیز در نمایشگاه برگزیده به نمایش گذاشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این رویداد فرهنگی، هنری در کنار قرائت بیانیه هیئت داوران در رشته‌های مختلف، در بخش عکس، فیلم، جشنواره «فانوس» و تئاتر «سنگر» از برترین‌ها و برگزیدگان با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.

در بخش شعر از «محمدعلی احمدنژاد، احسان محمدی، وفا منافی و فاطمه شیخی» در بخش‌های مختلف شعر دفاع مقدس و در بخش جشنواره «فانوس» نیز از اثر «غلامعلی فرج‌زاده» به عنوان اثر برتر تجلیل شد.