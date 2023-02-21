آب مغناطیسی جایگزین واردات آب مجازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لامعی عصر سه شنبه در اولین همایش بین‌المللی و دومین همایش ملی در دانشگاه بیرجند با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی گفت: این گفتگو ها باید از جنبه نظری خارج شده و اجرایی شوند تا زمینه تعامل بین دانشگاه و صنعت از این طریق فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه آب الفبای زندگی است، افزود: در آیات فراوانی از قرآن کریم به نقش و اهمیت آب در آبادانی اشاره شده است.

وی با بیان اینکه باید برگزاری این همایش‌ها سبب برقراری تعامل هر چه بیشتر دانشگاه و جامعه شود، تصریح کرد: خراسان جنوبی دارای تمدنی پنج تا شش هزار ساله است و با جایگاهی که در این حوزه دارد باید به جای واردات آب مجازی بر آب مغناطیسی تاکید کنیم و بر پرداختن به فناوری سنتی تاکید و تأمل داشته باشیم.

افت شدید منابع آبی کشور

ابوالفضل اکبرپور معاون پژوهش دانشگاه بیرجند هم گفت: کمبود بارش‌ها، رشد جمعیت و افزایش برداشت از سفره‌های آب زیر زمینی سبب افت شدید منابع آبی کشور به خصوص در سال‌های اخیر شده است.

وی با اشاره به محدودیت‌های آبی در کشور افزود: مصرف ذخایر آب استراتژیک تجدید ناپذیر کشور نگران کننده است.

وی تصریح کرد: از نظر کمی و کیفی، استفاده نادرست از منابع آبی سطحی و زیر زمینی، نبود مدیریت و برنامه‌ریزی اصولی و درست در استفاده از مقدار آب موجود، نگرانی‌های ناشی از خشکسالی و افزایش بحران آب به‌خصوص در مناطق خشک را در سال‌های اخیر افزایش داده است.

وی با بیان اینکه برای مقابله با خشکسالی و جلوگیری از افزایش بحران آب باید با کمبود آب کنار بیاییم، گفت: باید از برنامه‌ها و راهکارهای سازگار با کم‌آبی در این زمینه استفاده کنیم و با استفاده از راهکارهای مناسب کمبود آب را جبران کنیم.

دبیر اولین همایش بین‌المللی و دومین همایش ملی مدل‌سازی و فناوری‌های جدید در مدیریت آب ادامه داد: اولین همایش ملی مدل‌سازی و فناوری‌های جدید در مدیریت آب، آبان سال ۹۷ با ۱۸۵ مقاله پذیرفته شده برگزار شد.

وی با بیان اینکه امروز هم اولین همایش بین‌المللی و دومین همایش ملی مدل‌سازی و فناوری‌های جدید در مدیریت آب با همکاری مشترک دانشگاه‌هایی از آلمان و قطر و دانشگاه صنعتی اصفهان در دانشگاه بیرجند آغاز می‌شود که تا فردا ادامه دارد.

وی افزود: در مجموع ۲۴۹ مقاله به دبیرخانه همایش رسید که ۲۱۴ مقاله به صورت شفاهی و پوستر پذیرفته شد و چاپ مقالات برتر هم در مجلات علمی و پژوهشی انجام خواهد شد.

وی نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی و نمایشگاه را از برنامه‌های این همایش دو روزه دانست و ادامه داد: افتتاح نمایشگاه صنعت آب با حضور تولیدکنندگان این حوزه انجام می‌شود.