برگزیدگان جشنواره تئاتر خیابانی مریوان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، برگزیدگان جشنواره تئاتر خیابانی مریوان بر اساس آرا داوران به این شرح معرفی شدند:

* بخش نمایشنامه‌نویسی:

جایزه دوم شامل لوح تقدیر و مبلغ یک میلیون ریال به محمدرضا احمدی برای نمایش "دژ سفید"، جایزه اول شامل دیپلم افتخار و تنیس جشنواره و مبلغ دو میلیون ریال به مصطفی جعفری برای نمایش "احرام دگر بند"

* بخش کارگردانی:

جایزه سوم لوح تقدیر و مبلغ یک میلیون ریال به حسین محمدحسینی برای نمایش "بیس"، جایزه دوم شامل لوح تقدیر و مبلغ یک میلیون و 500 هزار ریال به صورت مشترک به حمید شبانیان و احمد مردانی برای نمایش "دژ سفید"، جایزه اول شامل دیپلم افتخار، تنیس جشنواره و مبلغ دو میلیون ریال به سعید خیراللهی برای نمایش "هملت اتمی"

* بخش بازیگری زن:

جایزه سوم مبلغ یک میلیون ریال و لوح تقدیر به نرگس خاک‌کار برای نمایش "نذر پدر"، هیئت داوران در بخش جایزه دوم زن کسی را لایق دریافت جایزه تشخیص نداند، جایزه اول شامل دیپلم افتخار و تنیس جشنواره و مبلغ دو میلیون ریال به زهره کدخدازاده برای بازی در نمایش "دژ سفید"

* بخش بازیگری مرد:

لوح تقدیر و جایزه 500 هزار ریالی به آرش صابران برای بازی در "باب هشتم"، مصطفی مرادی برای بازی در "عمو زنجیرباف"، سلام نباتی و نعمت ایزدی برای بازی در "همین رو دارم"، جایزه سوم شامل یک میلیون ریال و لوح تقدیر به بهنام شرفی برای بازی در "علامت سئوال" و نامق خدایار برای بازی در "کمک"، جایزه دوم شامل لوح تقدیر و یک میلیون ریال به روح الله ابراهیمی برای بازی در "احرام دگر بند" و "تا کمان هست"، جایزه اول شامل دیپلم افتخار و تنیس جشنواره و دو میلیون ریال به مصطفی کولیوندی و بهروز هوازی برای بازی در نمایش "هملت اتمی"

* بخش ویژه بازیگری کودک و نوجوانان:

لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 500 هزار ریال اهدال شد به هنرمندان کودک کیمیا عابدی و امیر صفری برای بازی در نمایش "بچه های امروز"، لوح تقدیر و جایزه نقدی 500 هزار ریالی به هنرمند کودک سهیل حاج علی اکبری برای بازی در نمایش "احرام دگر بند"

* بخش موسیقی:

لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ یک میلیون ریال اهدا شد به گروه موسیقی نمایش "تا کمان هست" محمد نادری و بهمن اعتصامی، جایزه ویژه، لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ یک میلیون ریال به خاطر کارگردانی هماهنگ و قابل توجه گروه نمایشی "یک پیشنهاد دوستانه"

در ادامه مراسم هیئت داوران 11 نمایش را برای حضور در جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی کرد که عبارتند از "بچه های امروز" از ملایر، "احرام دگر بند" از خمینی شهر اصفهان، "مال کنون" از بروجن، "نوروزی‌ها" از لاهیجان، "رقص پوکه‌ها" از مریوان، "هملت اتمی" از دهلران، "علمدار" از میناب، "چارچار" از سیاهکل، "دژ سفید" از بروجن و "آنفلوآنزا انسانی" از سقز و "بیس" از قشم.

همچنین هیئت داوران دو نمایش "تا کمان هست" و "همین رو دارم" را به شرط احراز شرایط پیشنهادی و مطلوب به شکل مشروط جهت حضور در جشنواره سراسری تئاتر فجر معرفی نمود. در این مراسم از زحمات محمود فرهنگ مدیر دفتر سابق تئاتر خیابانی کشور تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

مراسم اختتامیه تئاتر مریوان با حضور معاون هنری وزیر ارشاد، مدیر کل هنرهای نمایشی و داود رشیدی هنرمند برجسته تئاتر، سینما و تلویزیون در مجموعه فرهنگی هنری فجر مریوان برگزار شد.

در این مراسم مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان تلاش همه اعضا ستاد برگزاری دومین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان را ارج نهاد و از همکاری‌های کلیه مسئولان استان کردستان به ویژه شخص استاندار و فرماندار مریوان تقدیر و تجلیل کرد.

معاون هنری وزیر ارشاد نیز در ابتدای مراسم و در سخنانی کوتاه مریوان را خاستگاه تئاتر خیابانی کشور دانست و اظهار امیدواری کرد با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته جشنواره سوم خیابانی مریوان به صورت بین المللی برگزار شود.

استاندار کردستان هم مریوان را که خاک پاکش مدفن هزاران شهید گلگون کفن در زمان جنگ تحمیلی است افتخار ایران اسلامی دانست و افزود: شما هنرمندان حاضر در جشنواره تئاتر خیابانی باید سفیران صلح و دوستی و پیام آوران فرهنگ مهرورزی کردستانی ها برای استان های خود باشید.

وی حرکت دولت نهم را در راستای ترویج هنر دینی و ارزشی ارج نهاد و تاکید کرد هنری ارزشمند است که در خدمت اسلام و قرآن باشد و خوشبختانه اکنون این فضا در بین هنرمندان متعهد کشور ایران اسلامی طنین انداز است.