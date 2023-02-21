تعاملات نیروی دریایی ارتش با مرزبانی افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بهادر اسماعیلی فرمانده مرزبانی استان هرمزگان امروز با فرمانده منطقه یکم امامت نداجا دریاداردوم قادر وظیفه دیدار کرد.

امیر دوم قادر وظیفه فرمانده منطقه یکم امامت نداجا در این دیدار عنوان کرد: در شرایط فعلی و کنونی کشور باید هوشیارتر عمل کنیم چرا که دشمن همه هجمه های خود را در حوزه های سیاسی و عملیات روانی بر ما وارد کرده است.

وی افزود: باید جهاد تبیین به چشم یک فریضه نگریسته شود تا حقایق روشن انقلاب اسلامی با تفکر جوانان ما آمیخته شود.

به گفته امیر وظیفه، پتانسیل کشور از هر لحاظ برای ورود و جلوگیری از این هجمه ها قابل قبول است و تا کنون اقدامات بایسته ای در این خصوص صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: دشمنان ما در هر کشور دیگری که به بهانه اصلاح وارد شده اند کوچه به کوچه و خانه به خانه آن کشور را ویران کرده اند اما این خیال خام را در خصوص جمهوری اسلامی ایران به گور خواهند برد.

سردار بهادر اسماعیلی فرمانده مرزبانی هرمزگان نیز در حاشیه این نشست خاطر نشان کرد: در حفظ ارزش های الهی باید تکلیف خود را بدانیم و در همه جهات برابر تکلیف باید عمل کنیم.

در بخش دیگری از گفت گوی های صورت گرفته سردار اسماعیلی گفت: در امنیت دریا در جایی که نیاز باشد با نیروی دریایی ارتش تعامل خواهیم کرد و امروز در امنیت دریا، تعامل با نیروی دریایی هم افزایی و هماهنگی بیشتری را می طلبد و به صورت جزیره ای کار کردن کار ساز نخواهد بود.

دریادار وظیفه نیز ضمن اتفاق نظر در افزایش این تعاملات گفت: صیانت، حفاظت و امنیت برای مردم و میهن اسلامی ایران عزیز همراه با اقتدار و قوت روز افزون برای ماست.