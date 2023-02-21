برگزاری نخستین رویداد ملی توسعه فناوری امید در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد امیریان زاده گفت: رویداد فناوری و نواوری امید، نتیجه یکسال کار مدیریتی اصولی در راستای توسعه اقتصادی دانش بنیان در استان هرمزگان است که تا کنون نتایج بسیار خوبی به همراه داشته است.

امیریان زاده هدف اصلی برگزاری این رویداد را کمک به ورود فناوری و توسعه اقتصادی به مناطق کم برخوردار عنوان کرد و ادامه داد: در صورت برنامه ریزی درست و اصولی باعث ریشه کن شدن فقر، ایجاد بهره وری در کسب و کار مردم، ایجاد شغل پایدار و در نهایت ایجاد ثروت توسط خود مردم خواهد شد.

وی ادامه داد: قرار است در این رویداد که بخشی از فرایند کلی طرح امید است، ضمن معرفی ادبیات موضوعی و مدل عملکردی توسعه اقتصاد دانش بنیان منطقه و مناطق کم برخوردار را برای اولین در کل کشور، مسائل و نیازهای فناورانه حوزه پرورش میگو و کشاورزی استان هرمزگان با فناوران و نخبگان مطرح شود.

وی با اشاره به اینکه در کشور یکسری مشکلات وجود دارد که یا عارضه یابی شده یا نشده اند، افزود: بنیاد احسان برای محرومیت زدایی در استان هرمزگان در حال کار است و از ابتدای امسال بیش از ۳۰ میلیارد تومان خدمات محرومیت زدایی صورت گرفته است.

وی اظهار کرد: در طرح محور امید شروع کارمان بر روی میگو و کشاورزی بوده و خوشبختانه نتایج درخشانی کسب کردیم و در سال آینده سه تا چهار استان جدید اضافه خواهند شد.

معاون ستاد اجرایی فرمان امام در هرمزگان گفت: بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان کشور، بنیاد احسان دغدغه مند نسبت به رسوخ فن آوری به مناطق محروم شروع به فعالیت به صورت پایلوت در استان هرمزگان کرده است.

معاون اجتماعی ستاد اجرای فرمان امام (ره) اضافه کرد: امسال در همین راستا بر روی دو حوزه میگو و کشاورزی با همکاری نخبگان و شرکت های دانش بنیان و نو آور به عارضه یابی پرداخته ایم که سبب بهره وری در این دو صنعت مهم باشیم. یکی از مهمترین ویژگی این طرح تقویت حضور جامعه فن آوران و نخبگان هرمزگان است.

امیریان با بیان اینکه خدمات بنیاد احسان در مناطق زلزله و سیل زده به ارزشی بیش از ۳۰ میلیارد تومان رسیده است خاطرنشان کرد: هدف ما از این اتفاق در مناطق محروم راه اندارزی چرخه مالی است که اگر این اتفاق بیافتد به نفع مردم است چرا که دریا و کشاورزی دو حوزه مهم کسب درآمد برای هرمزگانی ها است.

وی با بیان اینکه هدف از اجرای طرح محور امید رسوخ فناوری به مناطق محروم و افزایش بهره‌وری در استان است، گفت: اولویت این طرح افزایش بهره‌وری با استفاده از فناوری‌های نو و بروز است چنانچه با هدف محرومیت‌زدایی در مناطق دور از مرکز و محروم در تلاش هستیم پروژه‌های کشت شورزا و دام مولد را دنبال کنیم و در پرورش میگو هم که تمرکز اصلی رویداد محور امید بر آن است تلاش داریم ارزش افزوده‌ی بیشتری ایجاد کنیم.

امیریان زاده تاکیدکرد: اگر ما یک کسب و کار یا صنعت مانند پرورش میگو را در یک منطقه تقویت کنیم، این مسئله منجر به تقویت چرخه‌ی مالی در آن منطقه خواهد شد که منفعت آن به مردم می‌رسد ضمن اینکه وظیفه ذاتی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی است و قطعاً اگر ما با فناوری، بهره‌وری یک صنعت مانند پرورش میگو را بالا بردیم روی سودی که به بهره‌بردار رسیده است برای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی حساب خواهیم کرد و خدمات بعدی ما به بهره‌بردار منوط به فعالیت در مسئولیت‌های اجتماعی و محرومیت زدایی خواهد بود.

معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) هرمزگان، تصریح‌کرد: در اجرای رویداد محور امید برای نخبگان هرمزگان جایگاه ویژه‌ای متصور شده‌ایم و بنا داریم اگر فناوری‌ای در هرمزگان وجود داشت آن را تقویت کنیم و اگر قرار شد تکنولوژی از استانی دیگر وارد شود حتماً جامعه نخبگانی استان نیز همگام با آن رشد کند.

امیریان زاده زمان برگزاری این رویداد را چهارشنبه، سوم اسفندماه ۱۴۰۱ در بندرعباس اعلام کرد.