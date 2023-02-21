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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۲۲:۲۲

فرمانده انتظامی اردستان:

هدف دشمنان از میان بردن بنیه فرهنگی و مذهبی کشور است

هدف دشمنان از میان بردن بنیه فرهنگی و مذهبی کشور است

اردستان- فرمانده انتظامی اردستان گفت: با توجه به بنیه فرهنگی و مذهبی موجود در کشور ایران دشمنان از طریق رسانه‌ای و بنیه فرهنگی سعی دارند که بنیه فرهنگی و مذهبی کشور را تخریب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی صادق‌زاده شامگاه سه‌شنبه در جلسه کمیته فضای مجازی اردستان، اظهار داشت: جنگ نرم و سایبری اکنون در کشور وجود دارد و متأسفانه جنگی است که خون و خون‌ریزی ظاهری ندارد اما چنان بلایی بر سر جامعه می‌آورد که از صدها جنگ سخت و نظامی نابودکننده تر است.

وی افزود: اکنون با توجه به بنیه فرهنگی و مذهبی موجود در کشور ایران دشمنان از طریق رسانه‌ای و فرهنگی سعی دارند که بنیه فرهنگی و مذهبی کشور را تخریب کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردستان خاطرنشان کرد: جرایمی که اخیراً به سمت و سوی فضای مجازی و سایبری کشیده شده این موضوع را به ما القا می‌کند که مجرمان بیشتر سعی کرده‌اند جرایم خود را در فضای مجازی دنبال کنند.

صادق‌زاده تاکید کرد: هم‌اکنون رشد فزاینده‌ای را در حوزه جرایم سایبری شاهد هستیم که در حوزه‌های مختلف اعم از کلاهبرداری و غیره است و در این خصوص نیاز است که اطلاع‌رسانی توسط رسانه‌ها و پلیس فتا انجام شود.

وی بیان کرد: وظیفه رسانه‌ها القای امنیت به جامعه و بالا بردن امنیت اجتماعی مردم است همچنین رویکرد ما بحث اطلاع‌رسانی است که این رویکرد را هم شروع کرده‌ایم.

فرمانده انتظامی اردستان تصریح کرد: بحث پیشگیری از سرقت‌ها در اولویت اول ما قرار دارد همچنین اطلاع رسانی به مردم در خصوص هشدارهای انتظامی نیز اولویت دوم است.

کد مطلب 5714994

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