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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۲۳:۳۲

با حضور رئیس سازمان اوقاف کشور؛

جلسه هماهنگی احداث شهرک تولید محتوا در استان قزوین برگزار شد

جلسه هماهنگی احداث شهرک تولید محتوا در استان قزوین برگزار شد

قزوین- جلسه هماهنگی احداث شهرک تولید محتوا در استان قزوین با حضور رئیس سازمان اوقاف کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی احداث شهرک تولید محتوا در استان قزوین بعد از ظهر سه شنبه با حضور محمد مهدی اعلایی استاندار و حجت الاسلام خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور برگزار شد.

شهرک تولید محتوا از مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان قزوین است که در دستور کار استانداری قزوین و اداره کل اوقاف و امور خیریه قرار گرفته است.

اعلایی استاندار قزوین پیش از این در رابطه با شهرک تولید محتوا در قزوین گفته بود: «در سفر رئیس جمهور به استان قزوین راه اندازی شهرک تولید محتوا در استان به تصویب رسیده است که پیشران توسعه فرهنگی است و متولی آن وزارت فرهنگ و ارشاد است که درخواست داریم با سرعت بیشتری پیگیری شود و امیدواریم گروه یا شخصی پیگیر ویژه این موضوع شود چراکه استان از نظر موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های انسانی بسیار سطح بالا است و راه اندازی این شهرک می‌تواند در سطح کشور و استان مؤثر باشد».

با توجه به مذاکرات صورت گرفته، اقدامات سخت افزاری راه اندازی شهرک تولید محتوا بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه است و جلسه امروز برای هماهنگی اقدامات نرم افزاری صورت گرفت.

کد مطلب 5715021

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