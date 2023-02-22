توقف صادرات دام زنده از کرمانشاه همچنان تداوم دارد

علی چاله چاله در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده طی ماه‌های گذشته با توجه به کاهش تولیدات دام زنده صادرات این نوع دام از استان کرمانشاه متوقف شد.

وی با اشاره به اینکه برای برای صادرات دام زنده باید شرایط مورد نیاز فراهم شود، افزود: صادرات دام زنده زمانی از سر گرفته خواهد شد که تولیدات مازاد بر نیاز مجدداً برقرار شود.

رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: علت توقف و ممنوعیت صادرات هرگونه دام زنده علاوه بر نیاز به تولید مازاد در اولویت قرار داشتن نیاز جامعه و مردم در استان کرمانشاه است و تا زمانی که مردم این استان به طور کامل رفع نیاز در حوزه گوشت و دام زنده قرار نگیرند، مسئله توقف و ممنوعیت همچنان ادامه خواهد داشت.

چاله چاله به علت گرانی‌های اخیر در بازار گوشت اشاره و تاکید کرد: گرانی‌های اخیر در بازار گوشت یک اتفاق کشوری بود که به دلیل بکارگیری سیاست‌های ارزی ایجاد شد که بر همین اساس در حال حاضر قیمت گوشت در کشور برابر با قیمت گوشت در بازار جهانی است.

وی در پایان با تاکید بر اینکه قاچاق دام زنده دلیل گرانی‌های اخیر در بازار گوشت نبوده، خاطرنشان کرد: بر اساس اجرای سیاست‌های بکارگیری شده و تغییر در قیمت گوشت به دلیل به صرفه نبودن صادرات دام بازار قاچاق دام زنده با کاهش شدید رو به رو شده است.