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۳ اسفند ۱۴۰۱، ۱۴:۴۹

رئیس انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند؛

ایران بزرگ ترین مصرف کننده آنتی بیوتیک است

ایران بزرگ ترین مصرف کننده آنتی بیوتیک است

رئیس انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند، از ایران به عنوان بزرگ ترین مصرف‌کننده آنتی‌بیوتیک نام برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم تاج آبادی ابراهیمی، در حاشیه برگزاری پنجمین همایش بین المللی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند، با بیان اینکه ایران بزرگ‌ترین مصرف کننده آنتی بیوتیک در دنیا بوده و زنگ خطر مقاومت آنتی بیوتیک به صدا در آمده است، گفت: استفاده از محصولات پروبیوتیک مهم‌ترین عامل پیشگیری کننده از این عارضه است.

وی افزود: با مصرف بی رویه و تجویز زیاد آنتی بیوتیک توسط پزشکان و اینکه در خوراک دام و طیور نیز از این دارو زیاد استفاده می‌شود، در معرض خطر مقاومت آنتی بیوتیک هستیم.

تاج آبادی ابراهیمی اظهار داشت: انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران، توانسته با ایجاد شبکه فعال و همکاری شرکت‌های دانش بنیان، تولیدات خوبی در محصولات پروبیوتیک داشته باشد تا با مصرف آنها از بار ابتلاء به بیماری‌های غیر واگیر در جامعه کاسته شود.

کد مطلب 5715576
حبیب احسنی پور

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