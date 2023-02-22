ایران بزرگ ترین مصرف کننده آنتی بیوتیک است

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم تاج آبادی ابراهیمی، در حاشیه برگزاری پنجمین همایش بین المللی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند، با بیان اینکه ایران بزرگ‌ترین مصرف کننده آنتی بیوتیک در دنیا بوده و زنگ خطر مقاومت آنتی بیوتیک به صدا در آمده است، گفت: استفاده از محصولات پروبیوتیک مهم‌ترین عامل پیشگیری کننده از این عارضه است.

وی افزود: با مصرف بی رویه و تجویز زیاد آنتی بیوتیک توسط پزشکان و اینکه در خوراک دام و طیور نیز از این دارو زیاد استفاده می‌شود، در معرض خطر مقاومت آنتی بیوتیک هستیم.

تاج آبادی ابراهیمی اظهار داشت: انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران، توانسته با ایجاد شبکه فعال و همکاری شرکت‌های دانش بنیان، تولیدات خوبی در محصولات پروبیوتیک داشته باشد تا با مصرف آنها از بار ابتلاء به بیماری‌های غیر واگیر در جامعه کاسته شود.