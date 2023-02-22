پرداخت ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از تولیدکنندگان گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولیدی استان اظهار کرد: امسال یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در قالب کارگروه رفع موانع تولید به استان اختصاص یافته بود که تاکنون حدود به ۹۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه این تسهیلات به حدود ۳۰۰ بنگاه اقتصادی مولد در استان پرداخت شده است، افزود: بخشودگی جرایم، امهال بدهی‌های معوق، چالش‌های زیرساختی با منابع طبیعی، محیط زیست، بیمه تأمین اجتماعی و تأمین انشعابات برق و گاز واحدها از دیگر مصوبات این کارگروه بوده است.

پورحیدری با بیان اینکه حدود ۲۰۰۰ واحد صنعتی در گیلان فعالیت می‌کنند، گفت: کمبود نقدینگی، درگیریهای حقوقی، چک برگشتی و مباحث مربوط به معوقات بدهی، جرایم بانکی و مالیاتی عمده مشکل واحدهای صنعتی است.