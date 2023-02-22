محبوبیت خاص مهاجم ایران نزد مربی انگلیسی/اللهیار مرا خوشحال میکند

به گزارش خبرنگار مهر، اللهیار صیادمنش پس از مصدومیت همسترینگ در بازی با ویگان اتلتیک که اواسط دی ماه رخ داد، به تدریج آماده بازگشت به تمرینات تیمی و سپس بازی برای هال سیتی می‌شود.

بازگشت صیادمنش بیش از همه خوشحالی «لیام روسنیر» سرمربی هال سیتی را به دنبال داشته است؛ تا جایی که این مربی در تازه‌ترین مصاحبه خود این موضوع را پنهان نکرده و از صیادمنش به عنوان بازیکن «خاص» تیمش نام برده است.

وب سایت hulldailymail در گزارشی به آخرین وضعیت مهاجم ۲۱ ساله ایران پرداخت و گفتگویی را با سرمربی هال سیتی انجام داد؛ گزارشی که بخش‌هایی از آن در ادامه می‌آید:

اللهیار صیادمنش، جوان محبوب پس از آخرین مصدومیتش، در حال بازگشت به آمادگی فیزیکی است. لیام روسنیر می‌گوید دیدن بازگشت صیادمنش روی چمن شادی قابل توجهی برای او به ارمغان می‌آورد، زیرا این بازیکن ایرانی بهبودی خود را از آخرین مصدومیت همسترینگ خود افزایش می‌دهد.

همراه با آداما ترائوره، این بازیکن ۲۱ ساله از زمان پیروزی هال سیتی مقابل ویگان اتلتیک در اوایل سال جدید از تیم دور بوده است. او همچنین قبل از آن هم چهار ماه مصدوم شده بود. انتظار نمی‌رود اللهیار برای بازگشت به تیم اصلی در رقابت باشد، زیرا او هنوز باید با تمرینات کامل باشگاه همراه شود و سیتی مراقب است تا مصدومیت دیگری به سراغ این بازیکن نیاید.

روسنیر در این خصوص گفت: الهیار خوب است. او مرا بسیار خوشحال می‌کند. قبلاً به شما گفته‌ام، من همه آنها -بازیکنان- را دوست دارم، اما اللهیار پسر خاصی است. وقتی او را بشناسید و بدانید که از کجا آمده است، و با نگاهی که به زندگی دارد، بسیار مثبت است. همه ما از این آسیب دیدگی در ویگان ناراحت بودیم. هر بار از دیدن او بسیار خوشحال می‌شوم و حتی از دیدن او در زمین تمرین خوشحال‌تر هم می‌شوم. اللهیار تقریباً به تمرینات کامل بازگشته است. در حال حاضر باید مطمئن شویم هر کاری که او می‌کند سنجیده می‌شود چون او یک دارایی واقعی برای ما است.

آداما ترائوره ملی پوش مالیایی هال سیتی در بازگشت خود جلوتر است و دو بار برای تیم زیر ۲۱ سال بازی کرده است، چیزی که روسنیر می‌گوید هنوز برای اللهیار مورد توجه قرار نگرفته است: او هنوز در آن مرحله نیست و چیزی را بازی می‌کند که شما آن را فوتبال کنترل نشده می‌نامید. من می‌خواهم مطمئن شوم که این برای او درست است - ما با بازیکنانی که برمی‌گردند (اللهیار و ترائوره) در موقعیت بسیار خوبی قرار داریم.