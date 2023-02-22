۲ محموله کالای قاچاق در ماهشهر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار لطفعلی پاکباز با اشاره به کشف ۲ محموله قاچاق کالا در سواحل بندر ماهشهر بیان کرد: دریابانان ماهشهر به منظور مبارزه با قاچاق کالا و کنترل آب‌های ساحلی خوزستان، در ۷۲ ساعت گذشته ضمن کنترل دقیق شناورهای عبوری در آب‌های شمال خلیج فارس به ۶ فروند شناور تجاری که به سمت بنادر خوزستان در حرکت بود، مظنون شده و آن‌ها را متوقف کردند.

وی اظهار کرد: مرزبانان در بازرسی دقیق از شناورهای توقیف شده تعداد ۴۱۰ دستگاه کولر اسپلیت، ۶۰ دستگاه ماشین لباسشویی، ۵۰ دستگاه تلویزیون ال‌ای دی، ۲۵ دستگاه ماشین ظرف‌شویی، ۵۰ دستگاه جارو برقی و ۳۰ دستگاه توستر را کشف کردند.

سردار پاکباز با اشاره به دستگیری ۱۸ متهم در این رابطه تصریح کرد: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۲۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند که پس از تکمیل پرونده مقدماتی به همراه متهمان تحویل مراجع قضائی شد.

وی از کشف محموله ۱۲۰ میلیارد ریالی کالا قاچاق در چند روز اخیر خبر داد و افزود: دریابانان ماهشهر حین کنترل شناورهای عبوری در آب‌های شمال خلیج فارس به ۲ فروند شناور تجاری که به سمت بنادر خوزستان در حرکت بود، مظنون شده و آن‌ها را متوقف کردند.

فرمانده مرزبانی خوزستان گفت: مرزبانان در بازرسی از شناورهای توقیف شده ۱۵۰ دستگاه کولر اسپلیت، ۵۵ دستگاه ماشین لباسشویی، ۱۰ دستگاه یخچال ساید و ۳۵ دستگاه تلویزیون را کشف کردند که در این رابطه ۱۰ متهم دستگیر شد.