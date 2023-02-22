به گزارش خبرنگار مهر، حسن حبیبی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان گیلان، اظهار کرد: دفاع مقدس درس‌های نهفته بسیار زیادی دارد و باید به آن پرداخته شود.

وی با تاکید بر انتقال مفاهیم ایثار و شهادت، افزود: انتقال مفاهیم ارزشمند دفاع مقدس با ابزار هنر تسریع بخشیده می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان با بیان اینکه فرهنگ دفاع مقدس نسخه نجات بخش جامعه است، گفت: فرهنگ دفاع مقدس گنجینه ارزشمند انقلاب اسلامی است که باید به نسل‌های بعد منتقل شود.

حبیبی با اشاره به نگاه مثبت دستگاه‌های اجرایی گیلان در ترویج فرهنگ و ایثار، اضافه کرد: رونمایی از ۴۴ عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس در گیلان کار بسیار اثرگذار است.

وی با بیان اینکه گیلان استان پیشتاز حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است، افزود: ۲۰ درصد جمعیت جوان گیلان به عنوان رزمنده در دفاع مقدس حضور داشتند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان با اشاره به آموزش و اعزام بیش از ۱۰۰ هزار رزمنده از این استان به مناطق عملیاتی کشور، بیان کرد: ارسال کمک‌های پشتیبانی مردم گیلان به جبهه‌ها هیچ وقت از اذهان پاک نمی‌شود.

حبیبی با اشاره به تعدد آماری برگزاری یادواره شهدا در گیلان، اضافه کرد: گیلان در برپایی یادواره شهدا جز استان‌های پیشرو است.