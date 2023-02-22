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۳ اسفند ۱۴۰۱، ۲۳:۰۵

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی کهگیلویه و بویراحمد:

تصادف محور یاسوج به اصفهان دو کشته و دو مصدوم برجای گذاشت

تصادف محور یاسوج به اصفهان دو کشته و دو مصدوم برجای گذاشت

یاسوج_ رئیس اورژانس پیش بیمارستانی کهگیلویه و بویراحمد گفت: تصادف خودروی پژو ۴٠۵ و سمند در محور یاسوج به اصفهان دو کشته و دو مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش وحدت نژاد عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: ساعت ۱۶ و ۲۲ دقیقه امروز برخورد خودروهای سمند و پژو ۴۰۵ به مرکز پیام یاسوج اعلام شد.

وی ابراز داشت: بلافاصله پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ «دشت بازار»، جاده‌ای پاتاوه و یک خودرو از هلال احمر به محل حادثه واقع در حوالی روستای «گندی خوری» به سمت یاسوج اعزام شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان گفت: متأسفانه به علت شدت برخورد، دو نفر از سه سرنشین خودرو سمند که دو خانم ۲۹ و ۳۷ ساله بودند، در صحنه تصادف فوت کردند

وحدت نژاد تصریح کرد: دو مصدوم دیگر حادثه پس از اقدامات لازم درمانی، توسط آمبولانس‌های اعزامی به بیمارستان شهید جلیل یاسوج منتقل شدند.

کد مطلب 5715978

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