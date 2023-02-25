معاملات هالیوود و روسیه ادامه دارد/ حال سینمای روسیه خوب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، با وجود اینکه در جشنواره فیلم برلین، این اوکراین بود که در کانون توجه قرار گرفت و در مراسم افتتاحیه آن در پنج شنبه گذشته ولادمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور از طریق ماهواره برای تماشاگران سخنرانی کرد تا در برابر جنگ روسیه سکوت نکنند و شأن پن برای اولین بار مستندی از وی را با نام «ابرقدرت» به نمایش گذاشت و به انتقاد از پوتین پرداخت، اما بسیاری از شرکتهای آمریکایی و خارجی بی سروصدا به تجارت با دولت پوتین ادامه میدهند، یا معامله خود را که پس از شروع جنگ متوقف مانده بود، از سر گرفتهاند.
بر مبنای دادههایی که صندوق سینمای روسیه که دستورکارش ارائه آمار فروش بلیتها در سینماهای این کشور است منتشر کرده، گرچه پس از حمله به اوکراین، ستونهای اصلی هالیوود از سینماهای روسیه بیرون رفتند، اما در سال گذشته و پس از آغاز جنگ، بیش از ۱۴۰ فیلم آمریکایی در روسیه اکران شده است.
باکس آفیس روسیه نیز هرچند ابتدا زمستان پیش پس از خروج هالیوود در آستانه فروپاشی بود، با این وجود به بهترین وضعی کارش را از سر گرفته و فروش ژانویه به عنوان پردرآمدترین ماه صنعت سینما در تمام دوران ثبت شد.
کمدی اکشن جاسوسی گای ریچی با عنوان «عملیات فورچون» با بازی جیسون استاتهام و فیلم اکشن هیجانی آمریکایی «هواپیما» ساخته ژان فرانسوا ریشه با بازی جرالد باتلر در حال حاضر در میان ۱۰ فیلم پرفروش سال ۲۰۲۳ روسیه جای دارند. بیش از ۱۳۰ عنوان فیلم بینالمللی هم تا اینجا برای اکران امسال در برنامه سینماها جای گرفتهاند.
شرکتهای آمریکایی ماننده «استی ایکس اینترنشتال» که نماینده فروش فیلم گای ریچی است یا «لاینزگیت» که فیلم «عروسی شاتگان» جنیفر لوپز را به روسیه برده از اظها نظر در این باره خودداری کردهاند اما پاسخ برخی این است که باید به قراردادهایی که از پیش امضا شده احترام گذاشت و با نهادهایی که تحریم بینالمللی نشدهاند سر جنگی نیست.
«سه هزار سال حسرت» ساخته جورج میلر با بازی ادریس آلبا و تیلدا سوینتون هم از جمله فیلمهایی بود که سال پیش در روسیه اکران شد و بیش از ۴.۳ میلیون دلار فروش کرد.
اما جدای از احترام به قراردادهای قبلی، شرکتهایی هستند که قراردادهایی جدید از زمان شروع جنگ امضا کردهاند و یکی از کمپانیهای بزرگ فروش اذعان کرد فیلمهایی که به توزیعکنندگان ثالث فروخته میشوند ممکن است در نهایت به روسیه راهیابند. «فیلم نیشن» که «سه هزار سال حسرت» را در روسیه اکران کرده میگوید تصمیمگیری درباره اکران فیلمهایش برعهده تولیدکنندگان آنهاست.
باوجود مجموعهای از تحریمها که توسط آمریکا و اروپا علیه روسیه وضع شده، هیچ قانونی شرکتهای آمریکایی را از تجارت با نهادهای روسی که در لیست تحریم نیستند منع نمیکند. در این میان بسیاری از شرکتهای توزیع روسی فروشگاههایی راهاندازی کردهاند یا از قبل پایگاههایی در اروپا داشتهاند که به آنها امکان میدهد به کار خود ادامه دهند.
حتی جشنواره فیلم برلین و بازار فیلم اروپا از جشنوارههای کن، ونیز و دیگر جشنوارهها پیروی کردند و به فیلمسازان مستقل روسیه و نمایندگان صنعت سینما اجازه دادند در جشنوارهها حضور داشته باشند و تنها افراد وابسته یا حامی رژیم پوتین از حضور در جشنواره بازماندند.
توزیعکنندگان روسی هم در برلین حضور دارند و حداقل نیمی از شرکتها در خارج از مکانهای رسمی بازار فیلم اروپا جلساتی برگزار میکنند. دانیل گوروشکو توزیعکننده «مثلث غم» فیلم برنده نخل طلای کن هم معتقد است خیلی از شرکتهایی در دسامبر گذشته با توزیعکنندگان روسی قطع رابطه کردند تصمیم گرفتهاند دوباره شروع به کار کنند.
در میان نمایندگان فروش اروپایی که ورایتی با آنها صحبت کرده نیز برخی گفتند قاطعانه از همکاری با خریداران روسی خودداری میکنند، اما برخی دیگر مایلند به همکاری با مشتریان قدیمی خود که ارتباطی هم با پوتین ندارند، ادامه دهند.
در همین حال، فروشندگان فرانسوی برای ادامه معامله با روسیه ماه پیش میزبان گروهی از شرکتهای توزیع فیلم روسیه شدند و حتی هزینههای هتل آنها در پاریس را هم پوشش دادند.
روسیه با فروش ۲.۶ میلیون بلیت، سومین بازار بزرگ بینالمللی در اکران فیلمهای فرانسوی در سال ۲۰۲۲ بود. در ۳ سال پیش از آن هم روسیه یکی از ۲ بازار بزرگ فیلمهای فرانسوی را تشکیل داده بود. «سه تفنگدار» یکی از عناوین مطرح فرانسوی است که قرار است به زودی در روسیه اکران شود.
در واقع باید گفت روسیه هیچ مشکلی در یافتن شرکای مشتاق برای تجارت با بازاری که ششمین بازار بزرگ سینمای جهان در سال ۲۰۲۱ بود، ندارد.
در هند هم که همچنان دارد از روسیه نفت میخرد و قاطعانه از محکوم کردن جنگ اوکراین خودداری کرده، شرکتهای توزیع فیلم روسی نوامبر در بازار فیلم گوا حضور یافتند و سازمان تبلیغاتی فیلم روسکینو و مرکز صادرات مسکو –که هر دو در بازار فیلم اروپا جای نیافتند- دو غرفه رسمی داشتند.
از سوی دیگر شرکت تولید و توزیع «سنترال پارتنرشیپ» هم با امضای قراردادی برنامههای مفصلی دارد تا فیلمهای روسی را در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا اکران کند و تاکید کرده در آمریکای لاتین هم بازار خوبی برای اکشنهای روسی و دیگر ژانرهای سینمای این کشور وجود دارد.
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