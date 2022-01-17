۵ فیلم برتر سینمای روسیه در سال ۲۰۲۱

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، از جمله فیلم‌هایی که سینماهای روسیه در سال ۲۰۲۱ با همه گرفتاری‌های مربوط به پاندمی کرونا راهی اکران کردند و با اقبال زیادی هم روبه رو شدند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

«آخرین جنگجو: ریشه اهریمن» ساخته دمیتری دیاچنکو

روس‌ها سال ۲۰۲۱ را با موفقیت فیلم روسی دمیتری دیاچنکو با عنوان «آخرین جنگجو: ریشه اهریمن» شروع کردند. این فیلم فانتزی خانوادگی جماعت زیادی را در تعطیلات سال نو به سینماها کشاند و در تعطیلات ۱۰ روزه با نمایش در ۲۶۲ سالن سینما نیمی از باکس آفیس را از آن خود کرد. فیلم بیش از ۱.۶ میلیارد روبل (۲۴.۱ میلیون دلار) فروش کرد و تعدادی از رکوردهای داخلی سینمای روسیه را شکست.

این فیلم در پایان دومین آخر هفته اکرانش با پشت سر گذاشتن «روح» دیزنی و چند فیلم چینی در باکس آفیس بین‌المللی نیز با اقبال روبه‌رو و فیلم پنجم در سطح جهان شد. «آخرین جنگجو» رکورد باکس آفیس ژانویه را به نام خود کرد و عنوان سریع‌ترین فیلمی که به رقم فروش ۱.۵ میلیارد روبل در باکس آفیس داخلی رسید را در نهمین روز اکرانش ثبت کرد.

فیلم «بابا» ساخته دمیتری یفیموویچ

این کمدی درام روسی درباره سفر پرحادثه قهرمان داستان برای رفتن به سمت پدرش در اواخردهه ۱۹۹۰ در روسیه است که تلاش کرد تا پسرش را طبق همه سنت‌های شوروی بزرگ کند. این فیلم که از ماه می (اردیبهشت‌) ۲۰۲۱ راهی سینماها شد ۳۶ هفته در اکران ماند و ۷.۵ میلیون دلار فروش کرد.

فیلم «چرنوبیل. پرتگاه» ساخته دانیلا کوزولوفسکی

دانیلا کوزلوفسکی که تماشاگران جهان او را از بازی در سریال پرمخاطب «وایکینگ‌ها» می‌شناسند استعداد کارگردانی خود را از نمایش یکی از بدترین مصیبت‌های قرن بیستم، با ساخت این فیلم به نمایش گذاشته است. پس از موفقیت مینی سریال اچ‌بی‌او با عنوان «چرنوبیل» در سال ۲۰۱۹، نمایش این فیلم در روسیه با اقبال روبه رو شد. کوزلوفسکی که بازیگر فیلم هم هست و الکساندر رودنیانسکی تهیه‌کننده همه تلاششان را کرده‌اند تا این فیلم را از فیلم‌های قبلی آمریکا و روسی متمایز کنند و آن را از نظر ژانر و صحنه‌ها کاملاً متفاوت بسازند. «چرنوبیل: پرتگاه» که با بودجه بالا ساخته شد فیلمی اکشن و قهرمانانه است که حول محور سه قهرمان اصلی داستان می چرخت: یک آتش‌نشان، یک مهندس و یک غواص. این فیلم که قرار بود سال ۲۰۲۰ روی پرده برود اما کرونا نمایش آن را تا سال ۲۰۲۱ به تعویق انداخت، در مجموع ۶.۵ میلیون دلار فروش کرد.

«V-۲ فرار از جهنم» ساخته تیمور بکمامبتوف و سرگی تروفیموف

در حالی که ۳ سال پیشتر فیلمی که درباره فرار سربازان شوروی از کمپ نازی‌ها در جنگ جهانی دوم ساخته شد باکس آفیس روسیه را منفجر کرد، فیلم «V-۲» نیز از همان زاویه به جنگ جهانی دوم پرداخته و داستان خلبان اسیرشده‌ای در اردوگاه‌های نازی را روایت می‌کند که با ربودن یک بمب افکن هاینکل به سمت سرزمین مادری پرواز می‌کند. وی موفق شده تا اطلاعات باارزشی از تکنولوژی نازی‌ها در ساخت راکت V-۲ را نیز به دست آورد. سکانس‌های اکشن بلندپروازانه و استفاده از نوآوری‌های تکنولوژیکی فیلم را به فیلمی محبوب بدل کرد و تلاش موفقی برای ارائه ژانر اکشن نظامی برای مخاطبان جوان بود. این فیلم که با بودجه ۱۰ میلیون دلاری ساخته شد اولین بار در اواخر بهار در جشنواره بین‌المللی فیلم مسکو به نمایش درآمد.

«آنفلوانزای پتروف» ساخته کریل سربرنیکوف

«آنفلوآنزی پتروف» قرار بود در بخش رقابتی جشنواره فیلم کن ۲۰۲۰ به نمایش درآید که به دلیل پاندمی در نهایت لغو شد. از همین رو تهیه‌کنندگان تصمیم گرفتند اکران فیلم را تا سال بعد به تعویق بیندازند و آن را در یک فستیوال مهم جهانی برای نخستین بار به نمایش درآورند. ضمن اینکه داستان این فیلم که یک کمدی تراژیک پوچ‌گرایانه است با روح حاکم بر این روزهای جهان نیز همخوانی دارد.

فیلم درباره خانواده پتروف مکانیک اتومبیل شهرستانی است که دچار آنفلوآنزا می‌شود و در خلال آن شخصیت‌های هذیان‌گو که واقعیت و تخیلی گیج‌کننده را در هم می‌آمیزند، تصویر می‌شوند. فیلم که با اقتباس از رمان «پتروف‌ها در دنیای آنفلوآنزا» نوشته آلکسی سالنیکوف نوشته شده یادآور بسیاری از عناصر داستانی «اولیس» جیمز جویس است. سربرنیکوف پس از آن دری زویاگینتسف دومین کارگردان روسی است که تلاش می‌کند تا این زیبایی‌شناسی مدرنیستی را با دنیای سینما پیوند بزند. فیلم در جشنواره کن ۲۰۲۱ موفق به کسب جایزه ولکان برای بهترین فیلمبرداری شد.

در گیشه‌های فروش روسیه در سال ۲۰۲۱ «ونوم: بگذار کرانیج بیاید» با فروش ۳۲.۴ میلیون دلار، «اسپایدر من: راهی به خانه نیست» با فروش ۴۱.۵ میلیون دلار و «تل ماسه» با فروش ۲۰.۹ میلیون دلار پرفروش‌ترین فیلم‌های اکران شده بودند.