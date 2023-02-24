توسل دشمن به ۲توطئه فرهنگی و اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی ظهر امروز در خطبههای نمازجمعه این هفته پنجم اسفندماه در حرم مطهر رضوی، با اشاره به ولادت امام حسین (ع) و نامگذاری این روز به نام روز پاسدار، اظهار کرد: حضرت امام (ره) تأکید داشتند که وجود نازنین اباعبدالله (ع) پاسدار اسلام بود و بر همین اساس، تاریخ ولادت حضرت باید به نام روز پاسدار خوانده شود.
وی با بیان اینکه پاسداران مکلف هستند در عرصه پاسداری از انقلاب، به همان حدی تکلیفمدارانه عمل کنند که حضرت سیدالشهدا (ع) در راه پاسداری از دین خدا انجام داد، ادامه داد: امروز تحقق وجود و بروز خارجی اسلام در کره زمین تنها در پرتوی انقلاب اسلامی ایران بوده و اگر روزی انقلاب برگردد، دیگر خدا روی کره زمین عبادت نخواهد شد.
اساس تقابل غرب با ایران، دشمنی با اسلام است
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با تأکید بر اینکه هیمنه اسلام در عالم به خاطر هیمنه انقلاب اسلامی است، خاطرنشان کرد: در سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری، تشریح کردند که دشمنی آمریکا و غرب با انقلاب و جمهوری اسلامی، یک دشمنی ذاتی است و اساس آن در تقابل آنان با اسلام نهفته است.
وی افزود: نظام سلطه با اسلام دشمن است زیرا نیت اصلی آنان، تسلط بر سرنوشت کره زمین است اما اسلام، انسانها را از قیود نفسانی رها کرده و انسانها را ظلمستیز و سلطهناپذیر میکند.
آیتالله علمالهدی با تأکید بر اینکه دموکراسی غرب، آمیخته با لاابالیگری و فساد است اما در جمهوری اسلامی، دموکراسی اسلامی حاکم است، گفت: اگر دغدغه انسان محدود به نیازها و لذایذ دنیا شود، سلطهپذیر خواهد شد، از این رو اگر قرار باشد مردم یک نظام دموکرات را بپذیرند اما به همراه آن، به فساد و شهوات نیز تن بدهند، این ملت قابل استیلا و سلطهپذیر است.
تلاش غرب برای براندازی اندیشه اسلامی
وی اضافه کرد: دشمنی سلطه گران با اسلام به یک دشمنی ریشهدار و ذاتی تبدیل میشود زیرا اندیشه سیاسی و دموکراسی اسلامی، همان مکتبی است که میتواند غرب مستکبر را براندازی کند و در مقابل نیز غرب هر روز با یک توطئه و نقشه، در تلاش است تا اندیشه اسلامی را براندازی کند.
امام جمعه مشهد مقدس، شرایط فعلی را شرایط جنگ با استکبار غرب توصیف کرد و گفت: این جنگ محدود به هیچ اسلحه و شگرد خاصی نیست و غرب به سرپرستی آمریکا هرروز میتازد و با اتکا به حیله و توطئه، از هر برنامه و نقشهای برای ضربه زدن به این تشکیلات استفاده میکند.
وی با بیان اینکه دشمن ما امروز چارهای جز جنگ نرم ندارد و راه برای تجاوز نظامی او بهطور کامل بسته است، تصریح کرد: در این شرایط و به خصوص از زمان بروز اغتشاشات، آنان به دو سلاح ترویج بیبندوباری، لاابالیگری و بیعفتی در قالب هجمه فرهنگی و توطئه اقتصادی در مسئله ارز برای ضربه زدن به ارزش پول ملی روی آوردهاند.
توطئه اقتصادی در کاهش ارزش پول ملی
آیتالله علمالهدی به ایستادگی ملت ایران در دفاع مقدس در مقابل جنایتهای رژیم متجاوز بعثی اشاره و اظهار کرد: این ملت درحالیکه عزیزانشان در جبههها شهید میشدند و شبانهروز نیز بر سرشان بمب و موشک میبارید، شهید میدادند و بازهم مقاومت میکردند و امروز نیز مسئله ارز و افت ارزش پول ملی که بهعنوان یک بلا، دامنگیر معیشت مردم شده است، در امتداد همان موشکها و بمبارانهایی است که امروز در قامت توطئه اقتصادی درآمده است.
آیتالله علمالهدی همچنین گفت: ترویج بدحجابی و بیبندوباری نیز به همین مصداق است، اگر مردم امروزه درک کنند این تکلیف بر عهده آنان خواهد بود که به میدان بیایند، همانطور که در دفاع مقدس به میدان آمدند، در مقابل این توطئه نیز ایستادگی میکنند
وی ادامه داد: اکنون که دولت برای تجارت یا سفر خارجی، به هر اندازه که مردم بخواهند ارز نیمایی در اختیارشان قرار میدهد، هرکس فراتر از نیاز برای سفر خارجی یا تجارت، تلاش کند که از طریق خرید دلار، مالاندوزی و سودجویی کند، در مسیر کاهش ارزش پول ملی حرکت کرده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: وجدان انقلابی شما گواهی میدهد که نباید به قیمت ساقط کردن ارزش پول ملی، افراد ثروتاندوزی کنند، اینجا جایی است که باید بایستیم و مقاومت کنیم تا همچون توطئههای قبلی دشمن، این توطئه هم نقش بر آب شود.
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