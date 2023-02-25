امدادرسانی به ۱۸ مصدوم ناشی از دو حادثه ترافیکی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حسین پور گفت: یک مورد حادثه واژگونی خودرو پژو پارس در محور بندرعباس - میناب، قبل از پل جلابی به مرکز دیسپچینگ اورژانس ۱۱۵ گزارش شد. بالا فاصله دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ و یک دستگاه آمبولانس هلال احمر جهت امدادرسانی به مصدومین به محل اعزام شد.

وی افزود: این حادثه منجر به فوت یک دختر بچه سه ماهه و مصدومیت ۶ نفر دیگر شد که یک دختر ۷ ساله و یک پسر سه ساله نیز در بین آنها بود.

حسین پور گفت: حادثه دوم واژگونی یک دستگاه مینی بوس بود که در ساعت ۱۸:۰۰ در محور بندرلنگه به سمت پارسیان رخ داد و منجر به مصدومیت ۱۲ نفر شد. خوشبختانه حال مصدومین این حادثه وخیم نبوده و تمامی مصدومین به واسطه سه دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵، پایگاه کنک، بندرلنگه و مغویه به بیمارستان شهدای بندرلنگه منتقل شدند.

وی اظهارداشت: هماهنگی لازم جهت حضور پزشکان متخصص، توسط مرکز پایش مراقبت‌های بالینی انجام شده و تمام مصدومین تحت نظر هستند.