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۷ اسفند ۱۴۰۱، ۹:۵۲

تاس؛

انگلیس صادرات برخی کالاها به روسیه را ممنوع کرد

انگلیس صادرات برخی کالاها به روسیه را ممنوع کرد

دولت انگلیس صادرات تمام کالاهایی که روسیه می‌تواند از آنها در درگیری نظامی با اوکراین استفاده کند، را به این کشور متوقف کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، دولت انگلیس اعلام کرد که صادرات تمام کالاهایی را که مسکو می‌تواند از آنها در درگیری نظامی با اوکراین استفاده کند را به این کشور متوقف کرده است.

از جمله این کالاها صدها نوع قطعات یدکی هواپیما، تجهیزات رادیویی و قطعات الکترونیکی است که روسیه می‌تواند از آنها در تولید تجهیزات نظامی از جمله پهبادها از آنها استفاده کند.

دولت انگلیس مدعی شده که تحریم‌ها باعث کمبود برخی قطعات در روسیه شده و توانایی این کشور در تولید تجهیزات صادراتی از جمله خودروهای نظامی، هلی‌کوپترهای جنگی و سامانه‌های پدافند هوایی را محدود کرده است.

لندن امیدوار است که با اعمال تحریم‌های جدید توانایی روسیه به عنوان یک صادرکننده تجهیزات نظامی در بازار جهانی را تحت الشعاع قرار داده و ظرفیت صنایع نظامی این کشور را در سایه تحریم‌ها کم کند.

کد مطلب 5719309
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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