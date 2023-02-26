لیلا امینی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی نقشههای هواشناسی استان اصفهان طی سه روز آینده اظهار دشت: بررسی این نقشهها بیانگر جو پایدار در کلانشهر اصفهان و مناطق صنعتی است.
وی افزود: بر این اساس پایداری هوا در این مناطق موجب ایجاد غبار محلی و کاهش کیفیت هوا تا مرز ناسالم برای گروههای حساس خواهد شد.
سرپرست پیش بینی و تحقیقات هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه از فردا با ورود موج ناپایدار از سمت جنوب و جنوب شرق انتظار ناپایداری به صورت بارش پراکنده، رعد و برق و احتمال تگرگ در مناطق مستعد وجود دارد، ادامه داد: این سامانه به تدریج از اواخر روز سه شنبه از استان خارج میشود.
وی با بیان اینکه با توجه به نوع بارش رگباری و روند افزایش دما، احتمال سقوط بهمن، جاری شدن سیلاب به دلیل آب شدن برف و کولاک در ارتفاعات برفگیر وجود دارد، اضافه کرد: از این رو شهروندان باید به نکات ایمنی توجه ویژه داشته باشند.
امینی با اشاره به صدور هشدار زرد از سوی هواشناسی گفت: از این رو رگبار باران در ارتفاعات و مناطق سردسیر، رعد و برق، تگرگ، کاهش دید و مه آلودگی، گاهی وزش باد لحظهای شدید و کولاک برف در ارتفاعات پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه بر این اساس یخبندان و لغزندگی سطح جادهها، احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانههای محلی و مسیلها، احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، کاهش دید در جادههای کوهستانی، ریزش بهمن و کولاک در ارتفاعات از مخاطرات این سامانه جوی است.
سرپرست پیش بینی و تحقیقات هواشناسی استان اصفهان در خصوص وضعیت دمایی استان اصفهان طی ۲۴ ساعت آینده نیز تصریح کرد: در این بازه زمانی کمینه دما در استان بین یک تا ۲ درجه سانتیگراد افزایش مییابد.
نظر شما