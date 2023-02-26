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۷ اسفند ۱۴۰۱، ۱۲:۴۵

با بارش رگباری و افزایش دما؛

سیلاب و سقوط بهمن در نقاط برفگیر اصفهان پیش بینی می‌شود

سیلاب و سقوط بهمن در نقاط برفگیر اصفهان پیش بینی می‌شود

اصفهان – سرپرست پیش بینی و تحقیقات هواشناسی استان اصفهان گفت: سیلاب و سقوط بهمن با توجه به بارش‌های رگباری و افزایش دما در نقاط برفگیر اصفهان پیش بینی می‌شود.

لیلا امینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی نقشه‌های هواشناسی استان اصفهان طی سه روز آینده اظهار دشت: بررسی این نقشه‌ها بیانگر جو پایدار در کلانشهر اصفهان و مناطق صنعتی است.

وی افزود: بر این اساس پایداری هوا در این مناطق موجب ایجاد غبار محلی و کاهش کیفیت هوا تا مرز ناسالم برای گروه‌های حساس خواهد شد.

سرپرست پیش بینی و تحقیقات هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه از فردا با ورود موج ناپایدار از سمت جنوب و جنوب شرق انتظار ناپایداری به صورت بارش پراکنده، رعد و برق و احتمال تگرگ در مناطق مستعد وجود دارد، ادامه داد: این سامانه به تدریج از اواخر روز سه شنبه از استان خارج می‌شود.

وی با بیان اینکه با توجه به نوع بارش رگباری و روند افزایش دما، احتمال سقوط بهمن، جاری شدن سیلاب به دلیل آب شدن برف و کولاک در ارتفاعات برفگیر وجود دارد، اضافه کرد: از این رو شهروندان باید به نکات ایمنی توجه ویژه داشته باشند.

امینی با اشاره به صدور هشدار زرد از سوی هواشناسی گفت: از این رو رگبار باران در ارتفاعات و مناطق سردسیر، رعد و برق، تگرگ، کاهش دید و مه آلودگی، گاهی وزش باد لحظه‌ای شدید و کولاک برف در ارتفاعات پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه بر این اساس یخبندان و لغزندگی سطح جاده‌ها، احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانه‌های محلی و مسیل‌ها، احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، کاهش دید در جاده‌های کوهستانی، ریزش بهمن و کولاک در ارتفاعات از مخاطرات این سامانه جوی است.

سرپرست پیش بینی و تحقیقات هواشناسی استان اصفهان در خصوص وضعیت دمایی استان اصفهان طی ۲۴ ساعت آینده نیز تصریح کرد: در این بازه زمانی کمینه دما در استان بین یک تا ۲ درجه سانتی‌گراد افزایش می‌یابد.

کد مطلب 5719529

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