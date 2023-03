آمریکا تحریم های جدید علیه ایران وضع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت خزانه داری آمریکا دور تازه ای از تحریم ها را علیه بخش نفتی جمهوری اسلامی ایران وضع کرد.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا امروز پنج شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که ۶ شرکت مرتبط با جمهوری اسلامی ایران را در فهرست تحریمی خود جای داد.

بنا به بیانیه وزارت خزانه داری ۶ شرکت مذکور در کشورهای ایران، امارات، چین و ویتنام مستقر هستند.

همچنین دور تازه تحریم های آمریکا علیه ایران ۲۰ کشتی را در ارتباط با حمل مواد نفتی شامل می شود.

در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، نام شرکت پتروشیمی بوشهر، شرکت پتروشیمی شیراز،

شرکت GLOBAL MARINE SHIP MANAGEMENT CO., LTD (مستقر در چین)، شرکت GOLDEN LOTUS OIL GAS AND REAL ESTATE JOINT STOCK (مستقر در ویتنام)، شرکت SHANGHAI XUANRUN SHIPPING (مستقر در چین) و شرکت SWEDISH MANAGEMENT CO SA (مستقر در امارات) به چشم می خورد.

گفتنی است که محور غربی- عبری به بهانه‌هایی مختلفی از قبیل برنامه‌های دفاعی ایران، مدت هاست تهران را هدف تحریم‌های خود قرار داده است؛ محدودیت‌هایی که بسیاری از کشورها به دلیل یکجانبه بودن، از آنها حمایت نمی‌کنند.