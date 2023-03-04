شبکه سازی در مساجد ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مقدم صبح شنبه در همایش سالروز تأسیس کانونهای فرهنگی و هنری مساجد بیان کرد: افقهای جدیدی برای مساجد در انتقال تجربه و تعاملات باید طراحی شود تا بتوان تجربیات و دانستهها را به نسلهای جدید منتقل کرد.
وی ادامه داد: کانونهای فرهنگی و هنری دارای ویژگیهایی اند که از جمله این ویژگیها میتوان به مدیریت راهبرد فرهنگی اشاره کرد از این رو مدیران کانونهای فرهنگی و هنری مساجد باید این وظیفه را به خوبی انجام دهند.
معاون فرهنگی هنری ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور ادامه داد: مدیر کانون منصوب امام مسجد است و محور مسجد امام مسجد است. ارکان مختلف مسجد قرار است به عنوان بازوان امام در مسیر عمران و آبادی مسجد بکوشند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد نقشی هنری و فرهنگی دارند اما نباید از فعالیتهای اقتصادی در این زمینه غافل شد این در حالی است که یکی از موضوعات اصلی که در حال حاضر در سرچشمهها با آن درگیر هستیم و چوب کمکاری در آن عرصه را میخوریم، هنر و کادرسازی هنری است. بیان هنری در القا و تفهیم مفهموم مورد نظر ما تأثیر بسزایی دارد.
مقدم با اعتقاد به اینکه کار تربیتی، کار اساسی و جدی مساجد است و مسجد محل تربیت است، افزود: هر چند گفته میشود مساجد را برای قرآن ساختند اما جای سوال است که مساجد برای خواندن یا پیاده کردن قرآن ساخته شده است؟ قطعاً ابزار هنر برای جذب جوان و نوجوان و جذب فطرتهای پاک به محیط پاک مسجد به ما کمک میکند. اگر از این ظرفیت استفاده نکنیم در فضای کنونی جامعه که رسانهها برای ما رقم زدند شکست میخوریم؛
این مسئول فرهنگی در ادامه متذکر شد: یکی از مشکلاتی که در تمامی استانهای کشور وجود دارد آن است که شبکه سازی و تشکیلات آنان ضعیف بوده و نتوانستهاند شرایط ساختارمندی برای فعالیتهای اجتماعی و هنری مساجد ایجاد کنند از این رو باید افقهای جدیدی برای فعالیتهای مساجد در نظر گرفته شود.
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