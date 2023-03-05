پرداخت ۲۸هزار میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، یادگار احمدی صبح یکشنبه در هشتاد و پنجمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان به میزبانی سالن یادگار امام استانداری ضمن بیان اینکه طی ۱۰ ماهه سال جاری مشکلات ۲۴۳ واحد تولیدی استان مطرح و رسیدگی شده است، ابراز داشت: از این تعداد ۲۳۰ واحد تولیدی موفق به دریافت تسهیلات از بانک‌های عامل استان سمنان شدند.

وی ضمن بیان اینکه واحدهای تولیدی مذکور بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات از بانک‌های عامل دریافت کردند، افزود: هدف از پرداخت این تسهیلات گره گشایی از گره واحدهای تولیدی و کمک به احیا و رونق اقتصادی آنها است.

رئیس سازمان صمت استان سمنان بابیان اینکه تا کنون ۲۹۵ واحد تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شدند، ابراز داشت: این واحدها تسهیلاتی به ارزش ارزش حدود ۳۲ هزار میلیارد ریال را دریافت خواهند کرد.

احمدی با بیان اینکه پرونده ۱۱۵ واحد تولیدی استان سمنان برای دریافت تسهیلات از ستاد تسهیل در دست بررسی قرار دارد، تصریح کرد: در صورت تأیید این واحدها نیز تسهیلات مورد نظر را دریافت و می‌توانند به چرخه تولید بازگردند.

وی ضمن بیان اینکه با پرداخت حدود ۱۰۵ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به سه واحد تولیدی صنعتی استان موافقت‌های لازم صورت گرفت، افزود: مشکلات بانکی، زیربنایی و تأمین اجتماعی چهار واحد تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی استان نیز بررسی شده است.

به گزارش مهر، طی ۱۰ ماهه گذشته در ستاد تسهیل و رونق تولید ۴۲۳ مصوبه در راستای رفع موانع موجود به تصویب اعضای کارگروه رسیده است.