محموله لوازم خانگی قاچاق در دشتستان متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روز گذشته مأموران پلیس آگاهی شهرستان دشتستان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در پی اخبار واصله مبنی بر جابه جایی محموله قاچاق به استان‌های مرکزی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با رصد دقیق محورهای مواصلاتی، کامیون مورد نظر در خروجی شهرستان شناسایی و در یک عملیات پلیسی توقیف و به مقر انتظامی دلالت داده شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: مأموران در بازرسی از وسیله نقلیه توقیف شده تعداد ۳۳ دستگاه سرخ کن برقی به مارک تفال، ۱۵۰ دستگاه همزن برقی به مارک باریتون، ۳۰۴ دستگاه قهوه ساز برقی به مارک نووا فاقد مدارک قانونی کشف کردند.

سردار سوسنی با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در همین ارتباط یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات تحویل مرجع قضائی شد.