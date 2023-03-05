علی محبوبیپور در گفتو گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در روزهای اخیر در اردبیل، خلخال، اصلاندوز و گرمی نمونههای مشابه از مسمومیت دانشآموزان با علائم سرگیجه، سوزش گلو، سرفه و استفراغ را شاهد بودیم که با اطلاع سریع دانشآموزان با شرایط حال نامساعد به بیمارستان منتقل شدند.
وی تصریح کرد: آخرین مورد از این مسمومیتها در خلخال و یکی از مدارس این شهرستان مشاهده شد که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهرستان خلخال، چندین دانشآموز مسموم با علائم سرگیجه و سرفه جدید به بیمارستان این شهرستان منتقل شدند.
مدیرکل امور انتظامی، اجتماعی و امنیتی استانداری اردبیل گفت: حال عمومی اکثر این دانشآموزان مناسب است و هیچ شرایط حاد مسمومیتی را در بین دانشآموزان شاهد نیستیم و بقیه دانشآموزان باقیمانده نیز تا فردا ترخیص خواهند شد.
محبوبیپور افزود: ما به خانوادهها اطمینان میدهیم که به مسئولان نظامی، انتظامی، امنیتی و بهداشتی خود اعتماد کرده و همکاری نزدیکی را با این مجموعهها داشته باشند.
وی به اطلاعرسانی سریع موارد اعلام شده به صورت کشوری و استانی اشاره کرد و ادامه داد: کمیتههای استانی نیز در این زمینه شکل گرفته و شرایط به دقت رصد میشود تا با عاملان این حوادث برخوردی جدی انجام شود.
محبوبیپور در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: تمام موارد مورد نیاز برای اطلاعرسانی از طریق وزارت کشور انجام خواهد شد ولی مسائل و موضوعات به دقت در این حوزه مورد رصد قرار میگیرد چرا که سلامت دانشآموزان برای ما بسیار مهم و اساسی است و قطعاً در این مورد مسئولان و عوامل دستاندرکار تلاش میکنند تا موارد مورد نظر پیگیری شده و اطلاعرسانیها نیز به صورت شفاف و روشن در این حوزه انجام شود.
مدیرکل امور انتظامی، اجتماعی و امنیتی استانداری اردبیل اضافه کرد: مسببان این حادثه قطعاً به سزای اعمالشان خواهند رسید و ما تاکنون هیچ تصمیمی مبنی بر تعطیلی واحدهای آموزشی در استان نگرفتیم و شایعات منتشر شده در این زمینه نیز بیپایه و اساس است.
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