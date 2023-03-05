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۱۴ اسفند ۱۴۰۱، ۲۰:۳۹

در جریان بررسی بودجه؛

کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد برای سال آینده مشخص شد

کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد برای سال آینده مشخص شد

با مصوبه مجلس شورای اسلامی، کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد در سال آینده به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امشب (یکشنبه ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، جز ۳ و ۴ بند الف تبصره ۱۲ را به شرح زیر تصویب کردند.

۳- در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین و بازنشستگان، به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور مشمولین ماده (۱۶) قانون فوق الذکر تعیین می‌گردد.

۴- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق‌بگیران‌، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

کد مطلب 5726004
زهرا علیدادی

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