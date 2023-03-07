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۱۶ اسفند ۱۴۰۱، ۱۰:۵۲

در جریان بررسی بودجه؛

مجلس ۶۹ هزار میلیارد تومان برای یارانه دارو اختصاص داد

مجلس ۶۹ هزار میلیارد تومان برای یارانه دارو اختصاص داد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را موظف به پرداخت ۶۹ هزار میلیارد تومان در سال آینده برای یارانه دارو کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه ۱۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بخش یک جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

مطابق با این مصوبه، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه‌وبودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف به شرح ذیل متناسب با تحقق دریافتی‌ها (منابع) اقدام نماید. ایفای تعهدات مربوط به پرداخت وجوه موضوع جز ۲ بند الف تبصره ۱۸ مشمول این حکم نمی‌باشد.

۱-۱- مبلغ ششصد و نود هزار میلیارد (۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت یارانه دارو

کد مطلب 5727459
زهرا علیدادی

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