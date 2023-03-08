نقش زنان در زمینه سازی ظهور حضرت مهدی(عج) تاثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن محمدی، ظهر چهارشنبه در همایش اجتماع بانوان مهدوی که در امامزاده غریب حسن ارومیه برگزار شد، اظهار کرد: درست است که امام زمان (عج) از دیده عموم غایب است اما مؤمنین با استناد به روایات و احادیث از حضرت تصویرسازی می‌کنند و طبق زیارت آل یاسین به حالات مختلف حضرت سلام و درود می‌فرستند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ارومیه ادامه داد: رفتار و عملکرد ما در قبال انقلاب اسلامی و نایب امام زمان (عج) به گونه‌ای تمرین اطاعت از امام عصر است و برخی از علما انقلاب اسلامی را شمِه ای از ظهور و مقدمه سازی آن عنوان می‌کنند و لذا همان گونه که از اطاعت از امام زمان واجب است، اطاعات از ولی فقیه مطلق نیز بر پیروان حضرت واجب می‌باشد.

وی تصریح کرد: نقش زنان قبل از ظهور در زمینه سازی ظهور حجت بن الحسن (عج) و حضور در صحنه‌های مختلف از جمله صحنه‌های فرهنگی، خانوادگی، سیاسی و اجتماعی و… جلوه می‌کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ارومیه گفت: کسب آگاهی هر چه بیشتر، ایجاد آمادگی در خود و دیگران، تربیت فرزندان و آشنا نمودن آنها با حضرت مهدی (ع) و ایجاد عشق و شور در آنها، بخشی از این نقش مهم است.

وی تاکید کرد: رهبر انقلاب همیشه از امید سخن می‌گویند و به جامعه امید بخشی می‌دهند اما در دو مسئله فرهنگ و جمعیت هشدار می‌دهند و در این دو مورد نقش زنان بی نظیر است و می‌توانند با تربیت نسل ظهور، زمینه سازی ازدواج آسان و کمک به مسئله جمعیت نقش خود را ایفا کنند.

حجت الاسلام محمدی گفت: اگر مسئله جمعیت را جدی نگیریم در آینده‌ای نه چندان دور در یک بحران و تله‌ای گرفتار خواهیم شد که خارج شدن از آن ده‌ها سال طول می‌کشد و لذا امروز یکی از وظایف بانوان و مادران این سرزمین توجه به این مسئله است.