۴۲ هزار دانشجو در مناطق عملیاتی حضور یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین کلانتری صبح امروز شنبه در حاشیه بازدید از مناطق جنگی آبادان و خرمشهر اظهار کرد: راهیان نور یک فناوری فرهنگی و اجتماعی بی‌بدلیل است که برکات زیاد آن را در این سال‌ها در کل کشور به صورت ویژه در فضای دانشگاهی شاهد بوده‌ایم.

وی، مجموع اعزام دانشجویان در قالب کاروان راهیان نور به مناطق جنگی را ۳۴ هزار نفر عنوان‌کرد و گفت: امسال از ابتدای آغاز کاروان راهیان نور ۴۲ هزار دانشجو به مناطق جنگی اعزام شدند و پیش بینی می‌شود تا پایان این رویداد ۹۰ هزار دانشجو اعزام شوند.

معاون فرهنگی و اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شهدا را محور هویت ایران اسلامی دانست و یادآور شد: با رشادت و ایثارگری‌هایی که شهدا داشتند همواره محور هویت جامعه ایرانی هستند و آشنایی دانشجویان و گروه‌های مختلف مردم ایران با سیره شهدا و ایثارگری آن‌ها می‌توان محور وحدت و هویت ملی را در کشور تقویت کرد.

وی اظهار کرد: با ظرفیت عظیمی که کاروان راهیان نور دارد، می‌توان فضای دانشگاه را متحول و بسیاری از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب و نظام را به نسل جوان منتقل کرد.

کلانتری افزود: مؤثرترین فعالیت‌های فرهنگی در فضای فرهنگی آموزش عالی کشور برنامه‌هایی است که به نوعی با شهدا و اهل بیت (ع) مرتبط است. برنامه‌هایی که با این فضاهای دینی، فرهنگی و ارزشی مربوط هستند تأثیرات ماندگار و اثربخشی بالایی دارند و باید از این ظرفیت‌ها نهایت استفاده را ببریم.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشان دادن پیشرفت‌های علمی و صنعتی کشور به دانشجویان را حائز اهمیت دانست و گفت: بازدید دانشجویان اعزامی در قالب کاروان راهیان نور از منابع صنعتی و علمی در طول مسیر نشان دهنده اقتدار ایران اسلامی است تا از این طریق شاهد ارتباط مدام دانشگاه‌ها و صنعت باشیم.