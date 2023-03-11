رادیولوژیست های کشور در تهران گردهم می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طهماسبی دبیر سی و هشتمین کنگره رادیولوژی ایران، گفت: در این کنگره که به صورت سالیانه با همکاری اساتید و پژوهشگران رشته رادیولوژی برگزار میشود، آخرین دستاوردهای رشته رادیولوژی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
وی افزود: با توجه به جهش عظیم رشته رادیولوژی در سه دهه اخیر که مرهون رشد تکنولوژی در حوزه کامپیوتر و تصویربرداری است، سی و هشتمین کنگره رادیولوژی ایران فرصت بی نظیری است که روشهای نوین تصویربرداری و تازههای این رشته مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
طهماسبی ادامه داد: در طول ۴ روز برگزاری، تمامی مباحث پیرامون رشته رادیولوژی در سخنرانیها مطرح خواهد شد.
وی به تم های اصلی کنگره که شامل تصویربرداری در بیماریهای زنان، تصویربرداری ماسکولواسکلتال، تصویربرداری پستان و هیبرید ایمجینگ است، اشاره کرد و گفت: شرکت کنندگان همزمان در ۱۳ سالن به مدت ۴ روز صبح و بعدازظهر از سخنرانیها و پنل ها و کارگاههای کنگره بهره مند میشوند.
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