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۲۰ اسفند ۱۴۰۱، ۱۳:۱۷

در سی و هشتمین کنگره رادیولوژی ایران؛

رادیولوژیست های کشور در تهران گردهم می آیند

رادیولوژیست های کشور در تهران گردهم می آیند

سی و هشتمین کنگره رادیولوژی ایران، از ۱۹ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ به همت انجمن رادیولوژی ایران در مرکز همایش های برج میلاد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طهماسبی دبیر سی و هشتمین کنگره رادیولوژی ایران، گفت: در این کنگره که به صورت سالیانه با همکاری اساتید و پژوهشگران رشته رادیولوژی برگزار می‌شود، آخرین دستاوردهای رشته رادیولوژی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: با توجه به جهش عظیم رشته ‎رادیولوژی در سه دهه اخیر که مرهون رشد تکنولوژی در حوزه کامپیوتر و تصویربرداری است، سی و هشتمین کنگره رادیولوژی ایران فرصت بی نظیری است که روش‌های نوین تصویربرداری و تازه‌های این رشته مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

طهماسبی ادامه داد: در طول ۴ روز برگزاری، تمامی مباحث پیرامون رشته رادیولوژی در سخنرانی‌ها مطرح خواهد شد.

وی به تم های اصلی کنگره که شامل تصویربرداری در بیماری‌های زنان، تصویربرداری ماسکولواسکلتال، تصویربرداری پستان و هیبرید ایمجینگ است، اشاره کرد و گفت: شرکت کنندگان همزمان در ۱۳ سالن به مدت ۴ روز صبح و بعدازظهر از سخنرانی‌ها و پنل ها و کارگاه‌های کنگره بهره مند می‌شوند.

کد مطلب 5730260
حبیب احسنی پور

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