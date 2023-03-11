شانس سپاهان و پرسپولیس بیشتر است/ تیم ملی به تغییرات نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر رحمان رضایی در حاشیه دیدار سپاهان و پرسپولیس گفت: بازی خوبی را از دو تیم شاهد بودیم و هر دو تیم تلاش زیادی کردند تا بتوانند به پیروزی دست پیدا کنند اما اشتباه مهاجم پرسپولیس باعث شد تا این تیم ۱۰ نفره شده و فشار زیادی بر روی دروازه اش بوجود بیاید.

رضایی گفت: طبیعی بود که پرسپولیس در لاک دفاعی فرو خواهد رفت. چون نمی خواست یک امتیاز را هم از دست بدهد اما سپاهان آنقدر فشار آورد تا توانست در ثانیه‌های پایانی به گل برتری دست پیدا کند.

وی در پاسخ به این پرسش که با شرایط جدول شانس قهرمانی کدام تیم بیشتر است گفت: هر سه تیم شانس دارند. چند هفته دیگر تا پایان لیگ باقی مانده اما فکر می کنم شانس پرسپولیس و سپاهان بیشتر است اما نباید استقلال را هم دست کم بگیریم.

رحمان رضایی در مورد وضعیت تیم ملی و انتخاب سرمربی گفت: باید ببینیم شرایط مان چطور است. آیا از نظر مالی توانایی آوردن مربی خارجی را داریم یا باید با مربیان داخلی کار را پیش ببریم. با توجه به اینکه سن بازیکنان تیم ملی هم بالاست به طور حتم تغییرات اساسی در تیم ملی باید صورت بگیرد. امیدوارم مسئولان فدراسیون فوتبال هر چه زودتر تکلیف را مشخص کنند تا تیم ما بتواند در جام ملت ها و بعدا جام جهانی نتایج خوبی بدست بیاورد.